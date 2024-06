Artikkel

Raadiohommikus: mida rõõmustavat pakub jaanipüha ettevõtjale?

Coopi logistikakeskuse avamine 2016. aastal. Sellest, millised on Coopi edasised plaanid laienemisel, räägitakse reedel Äripäeva hommikuprogrammis. Foto: Raul_Mee

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis ettevõtlusest kindlasti jaanipühade kontekstis, aga mitte ainult.

Coop Eesti hindab praegust turuseisu sobivaks, et ellu viia laienemisplaan. Millise kuluga tuleb selle juures arvestada, räägib lähemalt ettevõtte turundusdirektor Ranno Pajuri. Tema käest küsime ka, millist kasulikku infot saab suur jaekett just jaanipühade müügiga.

Rakvere linna jaanipeo korraldaja Emil Oja selgitab lähemalt suuremale avalikkusele suunatud ürituse tagamaid ja räägib, kuidas suuremaid kuluridu katta ilma piletituluta.

Toitlustusettevõtte VLND Burger üks omanikest ja juhtidest Kris Süld avab enda suviseid tööplaane ja selgitab lähemalt, miks tema ei lähe jaanipidudele suurt käivet püüdma.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Stiine Reintam.

Edasi on võimalik raadiopäeva jooksul kuulata järgmisi saateid:

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Saates räägime selle nädala suurtest teemadest ehk Kaja Kallase Euroopa kõrge ameti saagast ning sellest, miks on tekkinud skepsis Eesti peaministri tõusmise suhtes Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kohale. Samuti arutame, kas juba käib hoogne töö uue valitsuse ehitamiseks ja mis saab siis, kui seda valitsust justkui vaja ei lähegi.

Lisaks lahkame kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmi valjuhäälse lahkumise tuules kerinud Eesti kaitsekulude rahastamise temaatikat ning EKRE hoogsat tühjenemist.

Stuudios on ajakirjanikud Kristjan Pruul ja Karl-Eduard Salumäe, saadet juhib Mari Mets.

13.00–14.00 „Juhtimisaudit“. Saates on külas Estanci tegevjuht Priit Haldma, kes sai parimale noorele juhile määratud eriauhinna „Tõusev täht“.

Saates keskendumegi juhtimiskvaliteedile ja sellele, kuidas sisekultuur mõjutab organisatsiooni tulemuslikkust. Juhtimiskvaliteet on oluline, sest see määrab suuresti töötajate heaolu ja motivatsiooni. Haldma sõnul sõltub inimeste heaolu tööl väga palju sellest, milline on tema juhi kvaliteet.

Saadet juhib juhtimiskonsultant ja aasta koolitaja Helen Klettenberg.

17.00–18.00 „Äripäeva arvamusliider“. Sel korral istub saatekolleegium koos stuudiosse, et kuulajale aru anda. Sest eetris on hooaja viimane osa ning põhjust on vaadata peeglisse: kas autoriteetsel arvamusel on võimet ka ühiskondlikke protsesse päriselt suunata.

Stuudios on Indrek Lepik, Neeme Korv ja Karl-Eduard Salumäe. Saate teises pooles kõlavadki just need autoriteetsed seisukohad — ehk kokkuvõte lõppenud hooaja parimatest paladest.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.