Tagasi 10.07.24, 16:18 Raadiohommikus: võimuläbirääkimistest ja riigifirma investeeringutest Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm keskendub riigifirma investeeringutele, võimuläbirääkimistele ning kinnisvarale.

Nädala algul hakkasid pihta koalitsioonikõnelused, fotol Lauri Läänemets, Kristen Michal ja Margus Tsahkna. Kõneluste seisust annab raadiohommikus ülevaate Kristina Kallas.

Foto: Liis Treimann

Stuudiosse on lubanud tulla haridusminister ning Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas, kes osaleb ka uue võimuliidu läbirääkimistel ning kellelt uurime läbirääkimiste värskeimate arengute kohta – mida uus valitsus plaanib teha maksude, majanduse ja ka hariduse vallas?

Riigifirma Eesti Raudtee on läbi viimas suurt investeeringut, elektrifitseerides Tartu ja Narva raudteeliini, mis on eelduseks uute Elroni rongide stardile. Paraku on tööde valmimine aga edasi lükkumas ning sellega seoses küsime hommikul ettevõtte juhilt Kaido Zimmermannilt probleemide põhjuste ning ka riigifirma teiste investeeringute ja rahalise seisu kohta.

Uus Maa Kinnisvarabüroo maakleri Anneli Lindemanni käest uurime aga värske seisu kohta Tallinna korteriturul – mida maaklerid raskel ajal korterite edukamaks müügiks ette võtavad?

Lisaks jätkame neljapäeva hommikuprogrammis nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalil salvestatud vahetute intervjuude kuulamist – sel korral saavad sõna Hispaanias tegutsevad kinnisvarainvestorid, üürikorteritega tegelev Gretel Kutan ning sealsel turul tegutsev maakler Gerdi Arst, selle intervjuu viib läbi börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel. Teise nädalavahetusel salvestatud vestlusena kuuleme hommikul intervjuud vigursuusataja Kelly Sildaruga, kes rääkis Äripäeva raadio toimetajale Joonas-Henrik Mägile oma esimestest plaanidest investeerimise maailmas.

Hommikuprogrammi teevad Joonas-Henrik Mägi ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Tööandjate keskliit tellis eelmisel aastal uuringu, kus palus uurida tööstussektori juhtide ja omanike innovatsiooni, ambitsiooni ja arendamise hoiakuid. Saates avame uuringu tulemusi ja räägime, kuidas juhtide hinnangul tööstusesse ühiskonnas suhtutakse ja milliseid võimalusi nähakse innovatsiooniks.

Külas on Rakendusliku Antropoloogia Keskuse üks asutajaid ja küsitluse läbiviija Keiu Telve, tööstusettevõtte Ruukki Baltikumi juht Kristjan Keert ning tööandjate keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt. Saadet juhib Harro Puusild.

Saade oli eetris tänavu veebruaris.

13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”. Suurele suvele kohaselt heidame pilgu Pärnu kinnisvaraturule. Uurime sealsete värskete uusarenduste kohta ning iseloomustame korteriturul tegutsevaid ostuhuvilisi, samuti kirjeldame üüriturgu.

Saates kõnelevad Pärnu maaklerid, Pärnu Kinnisvara kutseline maakler Argo Võigemast ning Kinnisvaraekspert OÜ kutseline vanemmaakler Janno Peterson. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Kultuur veab majandust”. Novembrikuise suursündmuse ehk PÖFFi majanduslikku mõju Eestile on hinnatud 11 miljonile eurole. Kultuuri potentsiaalist majandust turgutada ja PÖFFi käekäigust räägime sündmuse peakorraldaja Tiina Lokiga.

Loki kõrval jagab Tallinna kultuurseima hotelli Nordic Hotel Forumi juht Feliks Mägus ettevõtjate vaadet kultuuri toetamisele. Saadet juhib Eget Velleste. Saade oli eetris möödunud aasta detsembris.

