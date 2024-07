Tagasi 14.07.24, 09:53 Raadiohitid: pärleid investeerimisfestivalilt ja heitlik üüriturg suvepealinnas Selle nädala raadiohittide seast leiab intervjuusid eelmisel nädalavahetusel toimunud investeeriisfestivalilt. Pärisime seal investorite käest, kuidas nad turgu hindavad ja kuhu raha paigutavad. Samuti sai sel nädalal kuulata, mis toimub üürituruga suvises Pärnus.

Investeerimisfestivalil andsid intervjuu ka laval esinenud Kärt ja Kristjan Liivamägi.

Nädala raadiohitid:

Miks investeerida paigalseisvale Tallinna börsile? Liivamägi vastab

Investeerimisfestivalil esinenud perekond Liivamäe portfellist moodustavad kolmandiku aktsiad. Küsime investorpere käest, miks peaks keegi eelistama Eesti aktsiaturgu.

Intervjuus Igor Rõtovile rääkisid Kärt ja Kristjan Liivamägi veel kinnisvara soetamisest Hispaaniasse ning võlakirjade eelistamisest.

Kui palju on jõukuseks piisav? Börsitiim avalikustab festivalil antud lubadused

Jõukuse valem sünnib igal investoril omasoodu ning investeerimisfestivali emotsioonide lainel andsid börsitiimi ajakirjanikud otse-eetris investeerimislubadusi.

Ajakirjanikud võtsid kokku teemad, mis enim festivalilt kõlama jäid ning kuidas nad neid mõtteid enda tegemistesse integreerivad, lisaks paljastati, milliseid jutte räägiti kuluaarivestlustes.

Saates rääksid muljeid esimest korda investeerimisfestivali külastanud Stiine Reintam ja Joonas Hendrik Mägi. Jana Palm avas saladuste laeka ning paljastas, kuidas sündis juubelinumbrit kandnud festival. Saadet juhtis Jana Saarkoppel.

Katri Teller: varatu teenindaja võib edukam olla kui suure kõhuga ärimees

Investor Katri Teller räägib enda tuttavate näitel, et rahahulk ei korreleeru õnnetundega ja edukas inimene ei pea olema tingimata rikas. “Mul on üks klienditeenindajast tuttav, tal ei ole vist midagi hinge taga. Tal on pangalaenuga ostetud korter, aga ta on tohutult õnnelik,” kirjeldas Teller.

Finantsvabaduse saavutanud Teller ütleb, et klienditeenindajast tuttav on temaga võrreldes tasakaalukam, rahulikum.

Ka ütleb ta, et ei suuda edukaks pidada inimest, kes enda ja tervise eest hoolt ei kanna.

Endasse investeerimisest, finantsmugavusest ja natuke Hispaania kinnisvarast ja teistest teemadest saab pikemalt kuulda intervjuust. Küsis Igor Rõtov.

Maakler: Pärnu üüriturg on heitlik ja stabiilne suvitaja kadunud

Pärnus on korterite üüriturg muutunud heitlikuks ning kadunud on klient, kes suveks paariks kuuks korteri üüris. Seega on üürnike leidmine järjest suurem väljakutse, selgitatati saates “Ruutmeetrite taga”.

Lisaks tuli saates juttu Pärnu värsketest uusarendustest ning iseloomustati korteriturul tegutsevaid ostuhuvilisi, samuti kirjeldati sealset üüriturgu.

Saates kõnelesid Pärnu maaklerid Janno Peterson ja Argo Võigemast. Saatejuht on Lauri Leet.

Hispaanias toimetavad eestlased armastavad sealset elu, kuid näevad ka varjukülgi

Investeerimisfestivali stuudios käisid külas Hispaanias toimetavad eestlased Gretel Kutan ja Gerdi Arst.

Külalised rääkisid Hispaanias elamise võludest ja sellest, miks nii paljud eestlased ennast sealse eluga siduda tahavad.

Ometi aga kõigile Hispaania ei sobi. Intervjueeritavad tõid paar näidet, mida eestlased Hispaaniasse kolides valesti teevad.

Jutuajamisest selgub, et paljud meie riigis iseenesest mõistetavad toimingud võivad Hispaanias osutuda keerulisteks ettevõtmisteks.

Juttu tuli ka tasakaalu leidmisest Maarjamaa ja Hispaania vahel.

Investor müüs portfelli korteritest tühjaks, kui avastas end torusid parandamas

Fotograaf ja investor Jake Farra müüs maha oma 6-7 korterit, sest ei tahtnud enam tegeleda üürnikega. Müügist saadud osa raha suunas ta hoopis ärihoonesse, selgus nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalil.

Kuna nüüdseks on korterite müügist juba veidi aega möödas ja valu on hakanud ununema, tunnistab Farra, et mõtleb taas uuesti ka korterite poole.

“Olen mõelnud, et võib-olla võiks mingisuguse positsiooni uuesti sisse võtta.” Tema hinnangul pole turu hindu arvestades ostuks küll ideaalne aeg, kuid kui tahta oma portfelli suurelt kasvatada, siis kinnisvara aitab seda teha.

Intervjuus räägib Jake Farra veel, miks ta enam ei aja taga numbreid, kui palju peaks tal olema kontol raha, et ta tunneks end kindlalt, mis on olnud tema kõige paremini õnnestunud ja ka kõige valusam tehing ning kuhu paigutaks ta praegu 50 000 eurot. Intervjueeris Mai Kroonmäe.

