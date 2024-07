Tagasi 14.07.24, 19:09 Nädala lood: börsil küpseb krahh? Eesti Energias käib juhtide suurpuhastus Investorite tähelepanu köitis sel nädalal enim ekspertide hoiatus, et kõik märgid ennustavad börsidele krahhi. Samuti sai piiluda Eesti Energia juhtide vahetamise põhjuste taha ning lugeda, kuidas EfTEN ähvardab Hortese kauplustest välja tõsta.

Ligi seitse aastat Enefit Greeni juhtinud Aavo Kärmase (esiplaanil) töö on läbi saanud. Läinud aasta algusest emafirma Eesti Energia eesotsas olnud Andrus Durejko (tagaplaanil) vahetab juhte välja.

Foto: Andras Kralla

Swedbanki eksperdid Tarmo Tanilas ja Meelis Maasik hirmutasid investeerimisfestivalil väikeinvestoritel ihukarvad püsti. Analüütikud soovitasid investoritel praegust pulliturgu nautida, kuni veel saab, sest numbrid on tuleviku jaoks kurjakuulutavad. Neli tähtsat indikaatorit näitavad, et majanduslangus on USAs soolas ja see võib ka börsi langusesse paisata.

