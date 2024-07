Tagasi 18.07.24, 08:43 Täna koguneb Euroopa Keskpank: kõik vaatavad septembrisse Euroopa Keskpanga nõukogu tänasest koosolekust ei oodata intresside langetust.

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde.

Foto: Liis Treimann

Kõik Bloombergi küsitletud ökonomistid on veendunud, et hoiuste intressimäär jääb 3,75 protsendi peale. Samuti arvavad ökonomistid, et keskpank ei anna edasiste otsuste kohta väga selget indikatsiooni, kuna järgmisteks otsusteks vajalikku makrostatistikat ilmub alles järgnevate nädalate jooksul.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun