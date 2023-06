Äripäeva elektriautosportlaste nädal Škoda Enyaqiga – sõita on lahe, laadida …

Swedbank: konkurentide pakutavad hoiuste intressid panevad kukalt kratsima

Kaks aastat tagasi toimus pangaturul deposiitide äraajamise võistlus, nüüd on deposiit läinud hinda ja pakkumised on jõudnud sinnamaale, et paneb suisa kukalt kratsima, rääkis Swedbanki Eesti juht Olavi Lepp eile keskpanga finantssektori seminaril.

