Raadiohommikus: kas nüüd läheb automüügiralli lahti?

Kui valitsus pärast mulluseid valimisi automaksuga lagedale tuli, ennustati, et maksu jõustumisele eelnevast 2024. aastast kujuneb müügiralli aasta. Senimaani pole seda juhtunud.

Kas nüüd, mil automaksu seadus on riigikogus pärast presidendi märkusi muudetud kujul uuesti vastu võetud, hakkavad ostujõulised kliendid tellimusi esitama ning palju neid ostujõulisi üldse olla võiks, seda küsime Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis Topauto müügijuhi Janek Eskori käest.

Äripäeva Infopangal on ühtlasi valminud värske mootorsõidukite müügi konkurentsiraport. Mis sealt vastu vaatab, selgitab Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Ning veel: Eesti majandus on taas kasvule pöördunud … vist. Statistikaameti kiirhinnangu põhjal majandus teises kvartalis aasta varasemaga võrreldes küll kahanes 1,7%, kuid eelmise kvartaliga võrreldes saadi sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritult, kätte kasv 0,2%. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina märkis esmastes kommentaarides , et nii sise- kui ka välisnõudluse mõningane suurenemine toetavad majanduse kosumist, ent üldine kindlustunne on jätkuvalt väga nõrk.