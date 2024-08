Tagasi 04.08.24, 16:00 Raadiohommikus: päev algab määgimisega Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime vastregistreeritud Mää kaubamärgi all Euroopat võtma mineva ettevõtjaga.

Esmaspäeva hommikul annab Äripäeva raadiole intervjuu Põlvamaal lambavillast aiandustooteid valmistava Villatoode OÜ juht Sander Veskimeister. Foto: Eiko Kink

Ühtlasi vaatame sisse värsketesse esimese poolaasta tööstuse tootmise numbritesse, uurime Bati aktsiaturgu ning küsime kommentaari samal hommikul tulevate Infortari majandustulemustele.

Intervjuud annavad Põlvamaal lambavillast aiandustooteid valmistava Villatoode OÜ juht Sander Veskimeister, statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder, värske LHV Balti aktsiaanalüüside meeskonna juht Marek Randma ning Infortari investorsuhete juht Kadri Laanvee ja tegejuht Martti Talgre.

Stuudios on ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00 - 11.00 “Sisuturundussaade”.

Täisteenusrent aitab ettevõtetel aega kokku hoida, pakkudes fikseeritud kuutasu, mis katab sõiduki finantseerimise ja lisateenused, nagu hooldused ja rehvide vahetus. Sisuturundussaate külaline, Mobire Eesti juhatuse liige Marek Kurs analüüsib, kuidas täisteenusrendi eelised, sealhulgas soodsamad tingimused, aitavad ettevõtetel raskes majanduslikus keskkonnas efektiivsemalt toimida. Samuti toob ta välja riskid, nagu läbisõidu ületamine, ja rõhutab proaktiivsete meetmete tähtsust riskide maandamisel.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00 - 12.00 “Kuum tool”.

Äripäeva iganädalases otsesaates istub seekord Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar. Kivisaarega tuleb juttu ostuhuvist uusarendustes, maksupoliitika mõjust kinnisvaraturule, üüriarendustest toimuvast. Ühtlasi ka eluasemete sundmüügist ja Tallinna planeeringute menetlemise olukorrast.

13.00 - 14.00 “Tööstusuudised eetris”.

Tudengivormeli endine insenerist meeskonnakapten Rico Jaanipere loob koos vormeliprojekti kaaslastega uut elektrirataste brändi ILUSBike ja usub, et rattatootmine võib Eesti majanduse jaoks oluliseks ärisuunaks kasvada. „Ampler on suunatud eratarbijale, meie äritarbijale. Meie ärid on erinevad ja on äge, et selliseid asju Eestis tehakse, sest kui tahame Eesti majandust käima lükata, siis peame looma erinevaid tooteid ja müüma neid välja, pakkudes suuremat lisandväärtust,“ sõnab noor ettevõtja. Saates räägib ta oma rattabrändi algusloost, edaspidistest plaanidest, ekspordist ja tootmisest. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00 - 16.00 “Lavajutud”.

Augusti esimeses saates räägib esmalt Rimi Balticu kommertsvaldkonna arendusdirektor Maris Rannu eestlaste tööeetikast, Rimi poeketi käekäigust ja tehisintellekti kasuteguritest tänases maailmas. Saate teises pooles tutvustab Baltika tegevjuht Brigitta Albertin ettevõtte digitaliseerimist ja seda, miks ei ole mõtet kõike automatiseerida. Ettekanded on salvestatud tänavu mais toimunud Pärnu Tarneahelakonverentsil. Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

