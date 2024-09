Tagasi 04.09.24, 15:25 Valitsuspartnerid lükkasid Ligi soositud palgafondimaksu laualt maha Mõjuanalüüsi näinud Eesti 200 teatas, et ei toeta tööstuskojast rahandusminister Jürgen Ligi (REF) mõtetesse jõudnud palgafondimaksu.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ei poolda maksustada palgafondi. Foto: Andras Kralla

Lisaks sotside vastuseisule teatas Eesti 200 värske esimees Kristina Kallas pressiteate vahendusel, et erakond ei toeta palgafondi maksustamise ettepanekut, sest mõjuanalüüsist on näha, et see maks lööb majanduskriisis kõige enam pihta saanud ettevõtlussektoreid: töötlev tööstus, eksport, side ja infosektor ning majutus ja turismisektor.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun