Tagasi 06.09.24, 11:36 Välisministeerium: esimest korda saab kindlalt öelda, et ründas Venemaa Riigiametite koostöös kinnitas välisministeerium esimest korda, et Eesti-vastase küberrünnaku taga oli Vene riigiaparaat, täpsemalt selle sõjaväeluure. Suuri tagajärgi sel sammul siiski pole.

Riigiametite koostöös öeldi esimest korda ametlikult välja, et küberrünnaku taga oli Venemaa Foto: Andras Kralla

“Sellise omistamise kvalitatiivne tähendus on see, et me saame näidata, kuidas Eesti ise suudab selliseid uurimisi läbi viia,” selgitas välisministeeriumi küberdiplomaatia juht Tanel Sepp.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun