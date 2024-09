Tagasi 07.09.24, 17:00 Mihkelson: USA tegevus Ukraina suunal pole loogiline Lääs on jätkuvalt Ukraina selja taga, ent juhtivate tööstusriikide tegevuses puudub loogika, ütles "Äripäeva arvamusliidri" saates riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

USA kaitseminister Lloyd Austin ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi reedel toimunud Ramsteini grupi kohtumisel. Foto: dpa/Scanpix

“Kas nad äkki murravad mingeid salajasi lubadusi?" küsis Mihkelson, viidates tõigale, et vajadusest hoolimata jõuavad USA ja Saksa relvad rindele liiga hilja ning siiani rakendatakse neile veidraid piiranguid.

"Kõlakad ja spekulatsioonid on ju, et enne täiemahulise sõja algust vaatasid Venemaa ja Ühendriigid teineteisele otsa ja ütlesid, mida nad sellest sõjast arvavad — mida võiks teha ja mida mitte.”

“Mul pole ühtegi fakti konkreetselt, aga väga palju sel teemal räägitakse, ja mida Ühendriigid teevad, ei tundu loogiline — nii pika aja jooksul kogu aeg venitada olulist relvastust Ukrainale anda.”

Mihkelson käis augustis Kiievis Ukraina iseseisvuspäeva tähistamas ja kohtus Kurski lähistel ka Ukraina sõduritega, kes tahavad rahvasaadiku sõnul kaht asja: kaugmaarelvi ja vabadust piiranguteta sõda pidada.

Septembri teises pooles algab New Yorgis kõrgetasemeline ÜRO peaassamblee, kuhu lendab kohale ka Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi.

“Zelenskõi number üks eesmärk on veenda oma peamisi liitlasi andma neile abi, mis on vajalik selles sõjas murrangu esile kutsumiseks. Kurski operatsioon on näidanud, et kui ukrainlastel on käed vabad, kui neid ei piirata, on nad võimelised viima läbi operatsiooni, mis tõepoolest üllatavad vastast, tekitavad uue reaaluse ja on võimelised sõjas tooma murrangut,” rõhutas Mihkelson.

Intervjuus räägib Mihkelson ka, mida arvab Ukraina valitsusremondist ja mida tuleks vaadata Ukraina poliitikas edaspidi.

Kuula ka “Äripäeva arvamusliidri” saadet täispikkuses:

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun