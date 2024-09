Tagasi 17.09.24, 16:58 Toidutööstuse TOPi võitjat lennutab müük Venemaale Tänavuse toiduainetööstuse TOPi põhitegija on kakao, mis ühelt poolt on viimasel ajal enim kallinenud tooraine, aga teiselt poolt ka tänavuse TOPi võitja põhikaup, mida müüakse selles firmas enim Venemaale.

Swedbanki toiduainetööstuse juht Oliver Olt, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp ja Premia Tallinna Külmhoone juhataja Aivar Aus. Foto: Swedbank/Sven Tupits/erakogu

Sel aastal pääses toiduainetööstuse TOPi 128 ettevõtet, mis on ligikaudu 9% kogu toiduainetööstusest. Äripäeva Infopanga andmetel tegutseb Eestis toiduainetööstuse valdkonnas 1439 ettevõtet. Samas on vaid kahesajal neist aastakäive üle 500 000 euro ning 165s on töötajaid rohkem kui kümme. Erinevatesse Äripäeva edetabelitesse on neist aastate jooksul kuulunud 216 ettevõtet, 43 on olnud ka Eesti Edukamate Ettevõtete TOPis.

