Õlletootjad: piirikaubandus kogub taas hoogu

„Eesti õlleaktsiis on praegu 48% kõrgem kui Läti aktsiisimäär. Hindade erinevus on suur ja see on fakt. Näiteks kui Eestis on aktsiis ühe õllekohvri pealt koos käibemaksuga 6,70 eurot, siis Lätis on see 4,48 eurot. Seda vahet tajub hästi ka tarbija, sest näeme, et juba 5% aktsiisitõus koos teiste maksumuudatustega on mõjutanud tarbijakäitumist, vahendavad Tööstusuudised . Kogu kodumaine õllemüük on langenud kokku seitse protsenti. Julgeme tootjatega prognoosida, et säärane langustrend ka püsib,“ kommenteeris hetkeolukorda Õlletootjate Liidu tegevjuht Peeter Võrk.