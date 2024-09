Tagasi 18.09.24, 18:09 Merekindluses nurgakivi pannud Sõõrumaa mõtleb spaahotellile Patarei merekindluse kompleks võiks kõige varem valmida kolme aasta pärast, praegu peab kinnisvarafirma US Real Estate läbirääkimisi mitme maailmatasemel hotellibrändi esindajaga.

Patarei merekindluses valmib esimeses etapis kommunismiohvrite mälestusmuusem, millele pandi nurgakivi ja toodi alla sarikapärg. Foto: Andras Kralla

U.S Investi nõukogu esimehe Urmas Sõõrumaa sõnul otsitakse Patarei arendamiseks jätkuvalt partnerit, kellel on idee ja natuke raha ka, et aidata merekindlust võrdväärsete partneritena ellu viia.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun