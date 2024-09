Tagasi 23.09.24, 17:02 Raadiohommikus: kinnisvara ning kaubandus, näitlejad ja üllatav investeering Teisipäeva hommikuprogrammis räägime näitlejate piketist, konkurentsiraportitest ja ootamatust investeeringust.

Raadiohommikus: kinnisvara ning kaubandus, näitlejad ja üllatav investeering Foto: Andras Kralla

Masina- ja metallitööstuse ning kaubandusettevõtete konkurentsiraportite põhjal tuleb nende sektorite käekäigust raadiohommikus rääkima Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

ELUM Kinnisvara arendusjuht Risto Vähiga vestleme arengustest kinnisvaraturul ja sellest, kas hinnad on tõesti hakanud tõusma nagu äsjane statistikaameti teade kinnitas.

Teisipäeva hommikul algavast teatriliidu palgatõusu piketist valitsuse maja ees tuleb rääkima näitleja Reimo Sagor.

Neljas saatekülaline on saladuses kuni homme hommikul toimuva päris suure investeeringu avalikustamiseni, seni saab vaid öelda, et tegemist on kohalike toiduteadlaste ettevõttega, kes teeb saepurust toiduõli.

Hommikuprogrammi teevad Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00‒ 12.00 “Investor Toomase tund”. Räägime ettevõtja ja investor Madis Pajo investeerimisteekonna kogemustest ja läbitud õppetundidest. Madis Pajo sõnul aga ei pea olema geenius, tark või isegi megaandekas, et jõukaks saada — piisab töökusest ja õigetest eesmärkidest.

Saates kuuletegi, kuidas Madis Pajo jõudis selleni, et 18 000 eurot passiivset tulu kuus tuleb justkui ise kontole. Investor jagas ka oma kolmesammulist juhist, kuidas temal on õnnestunud jõuda rahalise kindluseni.

Saade on salvestatud käesoleva aasta suvel toimunud investeerimisfestivalil.

13.00‒ 14.00 “Cleantech”. Saates tuleb juttu, kuidas tehisintellekti kasutatakse, et maailma rohelisemaks muuta. Millised on on kasutusviisid Eesti ettevõtete protsesside optimeerimises juba praegu ning kuhu vaatame tulevikus. Oma nägemust ja kogemust jagavad tehisaru lahendusi loova MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons ning kinnisvara- ja energiasektorit digitaliseeriva R8 Technologies partner Kristo Peenra.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00‒ 16.00 “Võitjate põlvkond”. Saates on külas 35. juubelit tähistava Nurmiko lilleaiandi asutaja Jaak Ungerson. Pereettevõttel Nurmiko põles 2019. aasta esimese jaanuari hommikul maha kogu äritegevuseks vajalik nutikas aiand.

Vaatasime ajas tagasi ning rääkisime, kuidas rasketel aegadel leida optimismi, tahtejõudu ja raha ettevõttega edasi toimetada ning kas suurtest õnnetustest on pereettevõttena lihtsam või raskem läbi tulla. Lisaks uurime, miks ja kuidas noorem põlvkond ettevõtetele uue hingamise andis ning äri kasvama aitas.

Saatejuht on Jana Palm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otseligi kuulamiseks leiab siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun