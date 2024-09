Tagasi 24.09.24, 16:28 Kaitseväe hangete kehv arvestus paisutab tänavust eelarve puudujääki Riigikontrolli töö tulemusel kahanes Eesti möödunudaastane eelarvepuudujääk sadade miljonite eurode jagu, kuid paraku süveneb selle võrra hoopiski tänavune niigi suur puudujääk, põhjus peitub kaitsevaldkonnas.

Mulluses arvestuses riigieelarve puudujääk küll vangerdustega kaitsekulude real väheneb, kuid ronib siiski üles tänavu, mil miinus juba niigi suur. Foto: Rasmus Rebase/Postimees/Scanpix

Alates esmaspäevast elame teadmisega, et Eesti valitsemissektori puudujääk oli eelmisel aastal 2,6% SKPst ehk natuke pealt miljard eurot. Tegemist on järsu korrigeerimisega, siiamaani teadsime, et puudujääk jäi 3,5% piirimaile ja pigem 1,3 miljardi euro kanti. Täpsemalt vähenes puudujääk 313 miljoni euro võrra.

