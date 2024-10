Tagasi 06.10.24, 18:14 Nädala lood: Jaak Roosaare päästab oma nahka. Planet42 müüb Aafrikas autod maha Seegi nädal möödus raskustesse sattunud idufirma Planet42 uudiste tuules, kuid lugejate tähelepanu püüdsid ka Veriffi hiigelkahjum ja Olympicu kohtulahend.

Raskustesse sattunud idufirmale Planet42 üle kümne miljoni euro väikeinvestorite laene vahendanud Jaak Roosaare päästab investorite laenunõudeid koondades oma nahka. Foto: Andras Kralla

Nädala alguses sai Äripäevast lugeda, kuidas raskustesse sattunud idufirmale Planet42 üle kümne miljoni euro väikeinvestorite laene vahendanud Jaak Roosaare päästab investorite laenunõudeid koondades oma nahka.

Septembri alguses asutati advokaat Viljar Kähari nimele ettevõte P42 Recovery OÜ, kuhu tiim koondab nõudeid Planet42 Eesti ärikeha Inclusion OÜ vastu. Mõne aja eest edastas Roosaare tiim väikeinvestoritele lepingu ühes kirjaga, milles soovitab oma nõuded loovutada just eelnimetatud P42 Recoverysse. Sajad väikeinvestorid andsid Planet42 emafirmasse Inclusion OÜsse laenu just Roosaare firmade kaudu.

Investoritele laekunud laenunõude loovutamise leping on koostatud aga väga kavalalt.

Samuti selgus sel nädalal, et Jaak Roosaare ettevõte on septembri lõpus ära müünud 120 000 pesutootja Silvano Fashion Groupi aktsiat. Aktiivselt ostab aktsiaid kokku suuromanik Baltplast. Sellest saate lugeda siit.

Planet42 müüb Aafrikas autod maha ja hakkas suurtele investoritele tagasi maksma

Neljapäeval selgus, et Planet42 asus institutsionaalsete investorite nõudmisel Lõuna-Aafrika Vabariigis autoportfelli nulli jooksutama, et tagada neile kapitali tagasimakse.

Firma asutaja Eerik Oja andis kirjas investoritele teada, et tugevaimas positsioonis seenior-laenuandjatel ehk väliskapitali-investoritel on lepingute järgi rida kaitsemeetmeid kuni kogu autoportfelli ülevõtmiseni kolmanda osapoole poolt.

Seenior-laenuandjate nõuded saaks Oja sõnul teatud stsenaariumites rahuldatud, eeldades, et ei realiseeru täiendavaid äririske. “Seega igal juhul ei ole allutatud laenu investorite nõuete täies mahus rahuldamine kaugeltki realistlik, mis omakorda tähendab, et meie kui asutajate omakapitali osalused on sisuliselt väärtusetud,” tõdes Oja. Allutatud laenu investorid on sisuliselt Eesti investorid.

Veriffi Eesti äri on suures kahjumis. Kaarel Kotkas: üldse ei morjenda

Näotuvastusfirma Veriffi Eesti ettevõtte priske kahjum jätkas läinud majandusaastal paisumist, ent firma juht Kaarel Kotkas selles suuremat muret ei näe.

Veriff OÜ käive ulatus läinud majandusaastal, mis kestis 2022. aasta jaanuarist tänavu märtsi lõpuni, 45,3 miljoni euroni. Ärikahjum paisus võrreldes eelneva ajaga enam kui kahe miljoni jagu, 35,7 miljoni euroni.

Kuigi kahjum justkui kasvas, siis selgitas Kotkas, et kuna ettevõte muutis oma majandusaastat, saab öelda, et kahjum tegelikult vähenes.

Kohtulahingut pidanud Olympicu väikeaktsionärid võitsid õiguse miljonitele

Aastaid tagasi börsilt ära viidud Olympicu vähemusaktsionärid said pärast pikka kohtusaagat vahevõidu.

Investeerimisfirma Novalpina Gruppi kuuluv Odyssey Europe tegi kuus aastat tagasi pakkumise Olympicu ülevõtmiseks hinnaga 1,9 eurot aktsia kohta ning suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov müüsid 64 protsenti kasiinofirma aktsiatest.

Karu kuulutas toona, et peab suurima aktsionärina pakutud hinda õiglaseks ja soovitas aktsionäridel pakkumine vastu võtta. Ülevõtmishinda madalaks pidanud, selle vastu võtmisest loobunud ning vaidlema hakanud väikeaktsionärid said lõpuks aktsia eest 1,4 eurot ehk algsest pakkumisest 50 senti vähem.

Litter litri haaval. Roberta Eineri kannatlikult laotud elu

Litter litri haaval, aas aasa järel. Eesti üks edukamaid moeloojaid Roberta Einer on oma elus liikunud kunstiinimesele ebatüüpiliselt teadlikult ja täpselt.

Eineri teekond megastaaride ning üldse eduni on olnud täis hulljulgust, naiivsust, tahtejõudu, pisaraid, vedamist, tööd. Einer ütleb, et pole väga palju muutunud ajast, mil ta teismelisena Londonisse õppima ja elama läks. Et edu ja vintsutused pole teda vorminud kalgiks üle laipade minejaks, kuigi seda võiks ju kahtlustada. Ta on sihikindel ja teab, et head asjad lasevad end oodata. Et alustada tuleb väikeselt ning et väikesed asjad loovad kokku suure.

