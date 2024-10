Jaak Roosaare vahendusel autorendifirmale Planet42 tagatiseta laenu andnud Eesti investorite lootused midagigi tagasi saada on maru nirud, nentisid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.

Nädala algul ilmus Äripäevas uuriv lugu, mis teatas, et Planet42 üle 10 miljoni euro väikeinvestorite laene vahendanud Jaak Roosaare päästab investorite laenunõudeid koondades oma nahka . Artikli fookuses oli nõudeid koondava ettevõtte P42 Recovery OÜ kavalalt koostatud laenunõude loovutamise leping. Selle firma üks omanik on Roosaare ise. Leping ütleb, et alla kirjutades ei saa investor Roosaarelt ega üheltki P42 Recovery juhatuse ja nõukogu liikmelt praegu ega tulevikus midagi nõuda.