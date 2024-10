Tagasi 07.10.24, 17:28 Raadiohommikus: suurettevõtted, fosforiit ja elektriautod Äripäeva raadios alustame teisipäeva intervjuudega fosforiidi kaevandamisest, räägime suurettevõtete käekäigust ning elektriautodest.

SEB ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige Peep Jalakas. Foto: Raul Mee

Hommikuprogrammi külaline on SEB ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige Peep Jalakas, et tutvustada värskelt valminud Balti suurettevõtete uuringut. Kuidas ettevõtjad end tunnevad ja homsesse vaatavad? Kas nn Leedu ime jätkub?

Lääne-Virumaal Aru-Lõuna lubjakivikarjääris puuritakse seitse 30meetrist puurauku, mille läbimõõt on 1,2 meetrit. Need on fosforiidi testpuurimised, mida ühed pikisilmi ootavad ja teised kardavad. Mida loodetakse leida ja millal peaksid tulemused majandusse jõudma? Kui suurt keskkonnariski proovipuurimised endast kujutavad? Aru annavad töid teostava inseneribüroo Steiger projektigeoloog Hardi Aosaar ja Erki Peegel Eesti Geoloogiateenistusest.

Sel neljapäeval ja reedel leiab Eestis aset aasta suurim elektromobiilsuse sündmus “Electrobility 2024”. Miks on sellist üritust vaja, kuidas edeneb Eesti autopargi elektrifitseerimine, mida toovad kaasa ELi tollid Hiina autodele ja kas kohati äärmuslikuks kiskuv debatt elektriautode üle näitab ka rahunemise märke? Kõigest sellest räägime ürituse peakorraldaja Jüri Luuaga.

Raadiohommikus tuleb juttu ka maratonide kultuurist ja spordiürituste rahalisest poolest teeme juttu MTÜ Klubi Tartu Maraton tegevjuhi Indrek Kelguga.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussari: jätkusuutlik ja roheline”. Saates on fookuses ESG mõju ettevõtete tarne- ja väärtusahelas. Seda olulist kestlikkusega seotud teemat aitab lahata nõustamisagentuuri Sustinere asutaja ja partner Marko Siller. Saatest saab head nõu, miks ja kuidas oma tarnijatel silm peal hoida.

Saatejuht on Esme Kassak.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates võtab Äripäeva börsitoimetus koosseisus Merian Tiirats, Anu Lill, Jana Saarkoppel ja Jaan Martin Raik kokku möödunud kuul toimunud olulisemad liikumised ja uudised turgudel. Lisaks räägime Toomase portfellis tehtud muutustest, sellest, kuidas läks erinevatel aktsiatel ning mis võiks olla nende tulevikuväljavaade.

12.00–13.00 “Nimed müügitahvlil”. Tänavu maikuus kõlanud saates räägivad Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja müügitreener Mardo Kase erinevatest ohu märkidest, mis viitavad sellele, et sina või su müügitiim põletate päringuid.

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”. Räägime helibrändingust ja muusikapsühholoogiast. Sellesse põnevasse maailma aitavad kuulajatel sukelduda muusikapsühholoog Dali Kask ja helilooja Ikevald Rannap.

Saadet juhib Keit Alev.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”. Saates võtame ette mahetootmise ja -turu. Külalisteks on Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuse liige Merit Mikk ja Koksvere Veski tegevjuht Märtin Rõõmusaar.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuula äripäeva raadiot siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun