Tagasi 05.11.24, 17:42 Raadiohommikus: Ameerika eriprogramm Äripäeva raadio 6. novembri hommikuprogramm keskendub erakordselt kaalukate USA presidendivalimiste kajastamisele.

Kolmapäeval hommikul vaatavad valimisööle tagasi EBSi juht Meelis Kitsing, julgeolekuekspert Raivo Vare, Äripäeva börsitoimetuse liikmed Juhan Lang ja Dmitri Fefilov. Foto: Raul Mee

Vahendame värskeid arenguid ning aitame neid mõista ja konteksti asetada. Äsja kümme päeva USAs viibinud Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik jagab muljeid.

Mis terendab Ameerika majandusruumile? Küsime seda EBSi rektori ja poliitökonoomia professori, USAs elanud, õppinud ja õpetanud Meelis Kitsingu käest.

Kuidas on lood geopoliitika ja kaubandussuhete väljavaadetega? Analüüsib transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare.

Mida teevad aktsiaturud? Arutleme koos Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi Juhan Langi ja börsiajakirjaniku Dmitri Fefiloviga.

Lisaks Indrek Lepikule on stuudios Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe, uudiseid loeb Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Kasvukursil”. Räägime, mis on julgeolekumaksu ehk 2protsendilise ettevõtete tulumaksu augud, Grant Thornton Balticu maksuvaldkonna juhi Kristjan Järve ja vandeaudiitori ning partneri Martin Luigega. Julgeolekumaksuga on olukordi, kus võidakse hakata maksustama raamatupidamislikku, mitte reaalset kasumit.

Kuula, kuidas ettevõte saab ennast selle eest kaitsta ning millised on potentsiaalsed murekohad ja näited.

Saatejuht on Ireene Kilusk.

12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Saate teema on seekord taristuehituse TOP. Saates räägime taristuehituse sektori sõltuvusest riigi tellimustest, samuti ühiskonna mõtteviisist ning kliimaseaduse nõuetest. Teiselt poolt on ka ettevõtetel vaja muutustega kohaneda ja juurutada uusi tegevusi, et olla hea pikaajaline partner avalikule sektorile.

TOPis teisele kohale jõudnud Connecto juht Tanel Kutsar räägib saates, et tänavu on mõned taristuvaldkonnad juba hädas, sest suurima tellija Elektrilevi rahakott on tühi. Saates on ka Eesti suurima teedeehitaja Verston Grupi kaastegevjuht Jüri Tamm.

Saatejuht on Teeli Remmelg.

13.00–14.00 “Energiatund”. Saates prognoosivad Eesti Energia energiakaubanduse juht Armen Kasparov ja Alexela energiaportfelli juhi Kalvi Nõu talvehooaja elektri hinda ja selgitavad lahti elektribörsi toimimise vähe räägitud nüansid. Samuti anname ülevaate hetkeolukorrast, mis puudutab talvist Venemaa võrgust lahtiühendamist, ning peatume põgusalt ka võrgutasude tõusul.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”. Eesti ettevõtjate ühe eelisturu Saksamaa majandus on viimased kaks aastat virelenud. Pikema aja vältel on langenud tööstustoodangu maht ning uueks aastaks prognoositud riigi majandustõus on üks Euroopa nirumaid.

Samal ajal puudub ettevõtjatel usk, et Saksamaa valitsus suudaks süvenevasse kriisi leevendust tuua. Kuidas on Saksamaa majanduspingeid omal nahal tundnud Eesti ettevõtted, sellest räägime Saksamaale suurelt eksportivate ettevõtjatega. Külas on Estonian Plywoodi juhatuse liige Timo Hermlin ja Stoneridge Electronicsi tegevjuht Ardo Asperk.

Saatejuht on Eget Velleste.

