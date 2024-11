Tagasi 05.11.24, 11:04 Majandusnõunik näeb Eesti äridele Saksamaal suurt võimalust Eesti digi- ja küberturvalisusel on Saksamaal Eesti saatkonna majandusnõunik Roomet Sõrmuse sõnul hea kuvand.

Kasvupotentsiaal on ka puidutööstusel, ütles Eesti saatkonna majandusnõunik Roomet Sõrmus. Foto: Julia-Maria Linna

"Eesti tugevuseks on ikkagi innovatiivsus ja paindlikkus. Meid teatakse kui digiriiki, IT-kogemusega riiki ja hea kogemusega küberturvalisuses," rääkis Sõrmus. Ta lisas, et kuna Eesti on pikalt juba küberrünnakute all olnud, siis on Eesti palju õppinud.

