Briti majandusväljaanne Financial Times vahendas, et Euroopas langes plasti tootmine möödunud aastal veidi enam kui 8%. Viimasel viiel aastal on aga Eesti plastitööstuse kogukäive olnud kasvutrendis, kirjutab Tööstusuudiste portaal . Mullu kasvas tootjate käive aastases võrdluses 5,5% ehk 608 miljoni euroni.