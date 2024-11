Nordica teatas, et lõpetab tegevuse ja esitab pankrotiavalduse. Äripäeva hommikuprogrammi on kutsutud taristuminister Vladimir Svet, kes on öelnud, et me peaksime loobuma rahvusliku lennufirma illusioonist. Arutame saates Nordica pankrotti ja Eesti lennuühenduse tulevikku.