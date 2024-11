PRO Arvamused 31.10.24, 17:54

Tarbijate kindlustunne on taas järsult langenud, järeldas konjunktuuriinstituut värskes prognoosis, aga juhtus see juba kaks ja pool aastat tagasi. Võib-olla selle pärast, et käekäigu pärast virisemine kolis telefonist internetti, kirjutab Janno Riispapp “Makromaania” uudiskirjas.