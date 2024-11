Tagasi 24.11.24, 15:30 Raadiohommikus: krüpto, edukaim idufirma ja töötaja lisandväärtuse TOPi võitja Esmaspäevases raadiohommikus vaadatakse otsa alanud nädala olulisematele sündmustele ja tehakse mitu päevakajalist intervjuud.

Esmaspäeva hommikul kommenteerib Äripäeva raadios bitcoini edulendu Eesti esimese krüptoraamatu kirjutanud Asse Sauga. Foto: Andras Kralla

Bitcoini edulendu kommenteerib Eesti esimese krüptoraamatu kirjutanud Asse Sauga. Stuudiosse tulevad eelmisel nädalal edukate ettevõtete galal edukaimaks idufirmaks kuulutatud Wallesteri juhatuse liige Aivar Paul ning esmaspäeval avaldatava lisandväärtuse TOPi võitja Tornator Eesti juht Martin Tishler.

Stuudios on ajakirjanikud Ken rohelaan ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Hello Kitty sai äsja 50aastaseks. Ta kaunistab enam kui 50 000 toodet ja neid müüakse enam kui 130 riigis. Hello Kitty teenib emaettevõtte Sanrio jaoks miljardeid dollareid. Kuid on oluline märkida, mida ta ei ole: Hello Kitty ei ole kass ega ka tegelikult mitte jaapanlane (kuigi tema loojad on jaapanlased). Hello Kitty on ainulaadne turundustoode, millesarnast fenomeni õigupoolest polegi.

Saates kuulete, mis on Hello Kitty taust, kui palju raha ta väärt on ning mis veregrupp tal on. Ilma naljata! Tal on isegi teadaolev veregrupp ja see on väga vajalik! Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil on jõudsalt kasvava ehitusettevõtte AS Ehitustrust juht Kaido Somelar, kellelt küsime, kuidas on Ehitustrustil viimastel aastatel õnnestunud langeval turul kolmandiku kaupa aastas käivet kasvatada ning millised on plaanid uueks aastaks, lisaks uurime ühelt kogenuimalt Lidli poodide ehitajalt, milline näeb välja koostöö Saksa tellijaga.

Samuti prognoosime tuleva aasta ehitus- ja kinnisvaraturgu ning küsime, kas majanduskriis on Somelari arvates nüüdseks Eestis läbi. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”. Olukorras, kus tarbijate ebakindlus on laes ja poes ostetakse aina enam soodushinnaga tooteid, tuleb toidutööstusel tegeleda ka aina kasvavate sisendkuludega ja silmitsi seista uute maksutõusudega. See omakorda on survestamas kasumeid, millest sõltuvad investeeringud. Saates kommenteerivad toidutööstuse olukorda ja uue aasta väljavaateid Leiburi juht Ott Neeme ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kõlavad ettekanded äsja toimunud konverentsilt "Kuidas tööl ladusalt suhelda?". Saate esimese pooles räägib õppejõuarenduse ekspert Katrin Aava sellest, kuidas suhelda kolleegiga, kes vastu töötab. Saate teises pooles tutvustab aga IMG Numeri teenustejuht Allan Kaunis, mida teha, kui vestluspartner ei avane ja teda on raske mõista.

Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.