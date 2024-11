Tagasi 26.11.24, 16:37 Raadiohommikus: paar päeva on aega, kas paneme II sambasse raha juurde? Meil on paar päeva aega otsustada, kas tõsta oma II pensionisamba sissemakseid või mitte. Uurime pensionühistu Tuleva juhilt Tõnu Pekilt, kui varmalt on kogujad seda võimalust kasutamas. Teemat jätkab RahaFoorumi looja ja finantsentusiast Taavi Pertman, kellega arutame, millist fondi pensionikoguja peaks valima.

II pensionisamba sissemaksetest räägib kolmapäevases hommikuprogrammis pensioniühistu Tuleva juht Tõnu Pekk. Foto: Raul Mee

Stuudiosse tuleb ettevõtja Triin Hertmann, kelle asutatud ambitsioonikas roheinvesteeringute platvorm Grünfin teatas oma tegevuse lõpetamisest. Küsime Triinult, miks see niimoodi juhtus ja mis saab klientide rahast?

Euroopat raputavad viimastel päevadel uudised, milles räägitakse ettevalmistusest reaalseks sõjaks meie oma kodus. Arutame ajakirjanikust väliseksperdi Indrek Lepikuga, kuidas peaks avalikkus sellistesse uudistesse suhtuma?

Hommikuprogrammi stuudios on ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Saates on külas Swedbanki juht Olavi Lepp, kellega arutame, miks on Eesti sajast kõige edukamast ettevõttest esimesed kuus pangad. Samuti arutame, kas kasv jätkub ja kuhu Eesti pankadel on veel võimalus laieneda.

Stuudios on ka Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, kes räägib lähemalt ka maakondadest. Lisaks räägime tööhõivest, noortest tööturul, edukatest sektoritest ning arutame, miks on majanduslanguse ajal ettevõtjate osakaal suurenenud.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

13.00–14.00 “Logistikauudised eetris”. Saade on keskendunud ühele väga aktuaalsele teemale maanteeveo sektoris. Nimelt peavad kõik rahvusvahelisi vedusid tegevad veokid ja bussid olema alates 1. jaanuarist 2025 olema varustatud nutikate sõidumeerikutega. Kui sõidumeerikut peal pole, siis riigist välja sõita ei tohi.

Kuidas Eestis meerikute väljavahetamisega on läinud ning kuidas on kulgenud nende kasutuselevõtt vedaja seisukohast, räägivad seadmete paigaldusega tegeleva Digimeerik OÜ juht Siim Truusalu ja OÜ Optimum Fleet juhatuse liige Heikko Laas. Saatejuht on Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00–16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Kroonilise valu puhul on patsiendil sageli tunne, et ta on jäänud üksinda. Saates räägivad raamatu Kroonilise valu puhul on patsiendil sageli tunne, et ta on jäänud üksinda. Saates räägivad raamatu "Võta oma elu valult tagasi. Kuidas leevendada artriiti, peavalu, seljavalu" põhjal kroonilisest valust kaks spetsialisti – migreenik Elery Vaik ja valuraviarst Pille Sillaste.

Saatest saad teada, mis tänapäeva valuravis uut on, kuidas aitavad teadmised valuga toime tulla, kui suurt rolli mängivad valu tundmisel geenid ja emotsioonid ning kui palju saab igaüks ise teha, et haarata valuravis ohjad. Selgub, et su valu tunneb sind tavaliselt märksa paremini kui sa ise, arstilt aga ootab patsient enim selgitust.

Saatejuht on Õnne Puhk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.