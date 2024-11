Tagasi 26.11.24, 16:00 Suur intervjuu: “Praegu Eesti tööstusesse investeerimiseks pead padupatrioot olema” Eesti võtab avasüli vastu välisinvestorid, aga kodumaistele antakse sõnum: parem oleks, kui sa ei teeks seda, mida sa teha tahad, jagab oma tunnetust ulatuslikult energiatööstuses tegutseva Biofueli tegevjuht Andreas Laane.

“Ajalugu näitas, et eestlane Rootsis müügimehena ei toimi,” tõdes Biofueli tegevjuht Andreas Laane intervjuus. Tuli kohalik palgata. Tema sõnul on Eesti ettevõtjatel vaja end välismaal veel tõestada, enne kui meid nähakse millegi enama kui allhankijana. Foto: Andras Kralla

Andreas Laane veab suurettevõtja Raul Kirjaneni varahaldusfirmat Biofuel OÜ, mille investeeringud ja ambitsioonid katavad mitut osa energia- ja rohetööstusest – päikeseenergia Solarstone’iga, vesinikuenergia Elcogeniga, puidukeemia Fibenoliga.

Kõik need ärid on ülemaailmse ambitsiooniga, ent kasvatavad end üles Eestis, olgugi et tööstusinvesteeringute mõttes on täna Eestisse investeerimine ikka puhas patriotism, nagu ütleb Laane intervjuus.

Intervjuus avaldab Andreas Laane Biofueli kontserni ettevõtete järgmisi samme.