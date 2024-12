Tagasi 07.12.24, 13:39 Raadiohitid: uus aasta tuleb raske, ent palgnumbrit saab kergitada „Kust otsast peaks hakkama paremini minema? Ikka halvemaks läheb,“ ütles Aqva spaahotelli juht Roman Kusma nädala kuulatuimas saates. Rahatarkuse koolitaja Kristi Saare rääkis aga, kuidas praegustes majandusoludes palgale lisa saada.

Roman Kusma ja Kristi Saare olid selle nädala raadiohittide saatekülalised. Foto: Andras Kralla/Liis Treimann

Kuulatuimates saadetes tuleb veel juttu investor Toomase möödunud kuust, maksunõustajate soovitustest, sellest, mida teha enne uut aastast palkade, dividendide ja pensionivaraga ning Mapri ehituse juhi ja osaniku Tarmo Roosi karjääriteekonnast.

Nädala hitid:

Majutajatel ja toitlustajatel tuleb raske aasta

Järgmine aasta tuleb majutus- ja toitlusettevõtetel raske ning tõenäoliselt näeme ettevõtete sulgemisi, ütles Aqva spaahotelli tegevjuht ja mitme toidukoha omanik Roman Kusma.

Saates selgitab Kusma, miks on tal piinlik kuulata ministrite väiteid, et uus aasta tuleb parem, miks ta usub, et Viljandis järgmisel aastal algav spaahotelli ehitus kujuneb edukaks äriprojektiks, miks otsustas ta enda raekoja platsil tegutsevasse restorani veel teisegi söögikoha teha ja rääkis paljust muustki. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

Kristi Saare annab nõu, kuidas palgale tuhat eurot juurde lisada

Ka praeguse majandusolukorra juures on võimalik palganumbrit märkimisväärselt kergitada. Investor ja rahatarkuse koolitaja Kristi Saare toob intrervjuus näiteid, kuidas seda teha.

Juttu tuli ka sellest, miks on palganumbrist avalikult rääkimine põlu all ja kuidas tegelikult tuleks sissetuleku avalikustamisse suhtuda. Intervjueeris Lauri Leet.

Investor Toomas 15% suurusest tootlusest: käime ringi, häbinägu ees

November oli Toomase portfellile väga helde, kuid siiski jääb Toomase tulemus võrdlusindeksitele alla. Olukorda ja kuu tulemusi lahkasid “Investor Toomase tunnis” börsitoimetuse ajakirjanikud.

Saates tuli juttu ka USA tehnoloogiagigantidest, Microsofti ja Alphabeti monopolist ning tükeldamise ohust. Ajakirjanikud leidsid, et tükeldamine võib olla kasulik. Samuti vaadati üle Nvidia tulemused ja arutati, millal võiks Nvidia aktsiad müüa. Saates arutlevad Jana Saarkoppel, Merian Tiirats ja Juhan Lang. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Maksunõustaja soovitused: mida teha pensionivaraga, palkadega ja dividendidega enne uut aastat

Järgmisest aastast jõustuvad laiapõhjalised maksutõusud. Kuidas toimetada enne aasta lõppu pensionivaraga, palkadega ja dividendiga, andsid nõu KPMG Eesti maksuvaldkonna juht Joel Zernask ja maksunõustaja Einar Rosin.

Maksutõusud ei piirdu järgmise aastaga. Külalised teevad saates ülevaate ees ootavatest muudatustest. Nad jagavad häid nõuandeid nii eraisikutele kui ka ettevõtjatele, mida peaks enne aasta lõppu silmas pidama. Näiteks, mida teha pensionivaraga või millal maksta töötajatele välja palgad ja omanikele dividendid. Saadet juhib Liivi Kedelauk.

Betoonivalajast suure ehitusfirma osanikuks: kulus aastaid, et endasse usuksin

Ehitusmehest arendusjuhiks Urmas Sõõrumaa juures, tšakrate avamiseni ning sealt Eesti kolmanda ehitusfirma juhtimiseni – Mapri ehituse tegevjuht ja osanik Tarmo Roos on võtnud tööelus kiirelt ja suuri karjääriampse.

Roos on nüüdseks 10 protsendiga Mapri Ehituse osanik ning tegevjuht. Ning kümmet protsenti pakuti talle ise.

Saates räägib Roos, kuidas teda värvati Sõõrumaa juurde ja miks oli tal 2007. aastal piinlik öelda, et ta on ehitaja, miks inimeste palku tuleb kogu aeg tõsta ja mida pakub ehitus hingele. Ühtlasi saab kuulda, millist tulevast ehitusaastat prognoositakse Mapris. Saatejuht on Eget Velleste.

