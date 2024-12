Tagasi 09.12.24, 17:55 Raadiohommikus: Efteni märkimine ja analüütikud Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime elamu- ja ärikinnisvara käekäigust ning uurime, kas Eesti majandus saab rõõmustavate makronäitajate toel lõpuks nina vee peale.

Eften Real Estate Fundi fondijuht Viljar Arakas räägib Balti kinnisvaraturust ning kuidas utsitada Läti ja Leedu investoreid rohkem Balti börsile investeerima. Foto: Liis Treimann

Kell 7.45 tervitame stuudios Äripäeva ajakirjanikku Martin Tederit, kes räägib täpsemalt, kuidas tuntud pankrotihalduri tööstusfirma põhja kõrbes ja millised on edasised võimalikud käigud.

Kell 08.05 helistame Arco Vara kinnisvarabüroo analüütikule Mihkel Elistele, kellelt küsime korterituru tervise kohta: kui paljud märgid viitavad hindade edasisele langusele ja kas intressikeskkonna paranemine ületab maksutõusudest tingitud ostujõu nõrgenemise mõju.

Kell 08.35 tuleb stuudiosse Eften Real Estate Fundi fondijuht Viljar Arakas, kes annab aru fondi viimase emissiooni kohta . Küsime, mida näitab Balti kinnisvaraturu seisu kohta asjaolu, et Efteni pakkumist märgiti baasmahust kolmandiku võrra vähem, ning kuidas utsitada Läti ja Leedu investoreid Balti börsile rohkem investeerima.

Hommikuprogrammi viimaseks tunniks kutsusime külla LHV makroanalüütiku Triinu Tapveri, keda saab otse-eetris kuulata kell 09.05. Tapveriga võtame pulkadeks nii oktoobri väliskaubanduse näitajad kui ka teisipäeva hommikul avaldatava teenuste impordi- ja ekspordinumbrid kolmanda kvartali kohta, aga ka seda, kas paranenud makronumbrite tagant hakkab paistma ka kauaoodatud majanduskasv.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade” Riigi loodud IT-majad pakuvad erasektori IT-ettevõtetele järjest rohkem konkurentsi. Võisteldakse tööjõuturul, kus IT-firmadel on oht muutuda lihtsalt tööjõurendi pakkujateks. Samuti ohustab see Eesti IT-sektori ekspordivõimekust, sest rahvusvaheliste klientide võitmiseks ei piisa lihtsalt riigi IT-maja allhankija kogemusest.

Teemadel, kas riigikapitalismiga on liiga kaugele mindud ja kas riigi IT-majad tuleks erastada, arutlevad majandusanalüütik Peeter Tammistu ja CGI Eesti juht Andres Birnbaum.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Suurem enamus Balti börsi ettevõtetest on avalikustanud oma üheksa kuu tulemused ning seekordses saates võetaksegi kokku lõpusirgele jõudnud tulemuste hooaeg koos investori ja finantsanalüüsi eksperdi Paavo Siimanniga.

Vaadatakse üle, millised ettevõtted üllatasid investoreid positiivselt ning milliste ettevõtete aktsiate poole on põhjust vaadata ostumõtetega. Küsime eksperdilt konkreetseid aktsiasoovitusi Tallinna börsilt ning uurime, milliseks võiks kujuneda kevadine dividendisaak.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Külas on Fund Ehituse tegevjuht Reigo Marosov, kes räägib ettevõtte ja ehitussektori olukorrast ja arengust. Arutatakse ka Fund Ehituse hiljutist Tallinna vangla kinnistu konkursi võitu, kus nad olid üllatuslikult ainus pakkuja. See ei löönud neid siiski verest välja, sest Marosov usub, et nad suudavad muuta hüljatud krundi väärtuslikuks linnaosaks. Kuula, miks on Marosov Tallinna vangla arenduses nii enesekindel.

Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 “Turismitund”. Keskendume äri- ja konverentsiturimile. Külas on Reisieksperdi konverentsivaldkonnajuht Kadri Jõerüüt ja konverentsikorraldusettevõtte Publicon tegevpartner Liis Käosaar. Saates tuleb juttu Eesti fenomenist ja oskusest korraldada tipptasemel konverentse, omamata seejuures väga vajalikku konverentsikeskust. Räägime ka tulevikust ja eredamatest seikadest minevikust.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.