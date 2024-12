Olukorras, kus tarbijate ebakindlus on laes ja poes ostetakse aina enam soodushinnaga tooteid, tuleb toidutööstusel tegeleda ka aina kasvavate sisendkuludega ja silmitsi seista uute maksutõusudega. See omakorda on survestamas kasumeid, millest omakorda sõltuvad investeeringud.