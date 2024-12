Riigikohus: Hepsor ei vastuta erakliiniku investorist ilma jäämise eest miljonitega

Hepsori hoonest välja tõstetud erakliinikuga Novel Clinic seotud ettevõte käis kohtutäituriga tuvastamas, et kliiniku ruumid on tühjaks kolitud, mille peale esitas meditsiiniseadmetega tegelev ettevõte täiendava nõude koos täiendava hagi tagamise taotlusega.