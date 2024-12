Tagasi 13.12.24, 11:49 Autoajakirjanik: mina Hiina autot ei ostaks Autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe käis sõitmas Eestis esindused avanud Hiina autodega BYD. Ta tõdes, et endale ta Hiina autot ostma ei hakka.

Hiina autotootja BYD avas Tallinnas ja Tartus oma esimesed esindused. Foto: IMAGO/Scanpix

Salumäe rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et on enda jaoks lihtsalt välistanud ettevõtteid, kes talle suhtumise või käitumise poolest ei meeldi. Näiteks toidutootjad, kes toodavad jätkuvalt Venemaale. Sama kehtib ka autotootjate kohta ning Hiina päritolu on üks põhjustest, miks autoajakirjanik idamaist sõidukit endale ei soeta.

Samuti ei kipu Salumäe Hiina autot ostma nende küsitava kvaliteedi pärast. Ta selgitas, et Hiina autodel, mitte ainult BYD-l, on mitmeid anomaaliad ja veidrat käitumist. “Hiinlastega seda pulli ja vilet näeb rohkem,“ ütles Salumäe.

Autoajakirjanik rääkis veel, kuidas BYD autoga sõidukogemus oli, mis selle aja jooksul valesti läks ning mis riskid kaasnevad Hiina autodega.

Vestles Mai Kroonmäe.