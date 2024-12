Arstiabi on tasuta, ent kui sul on vaja teha operatsioon, pead kõik vajaliku, klambrid, voolikud, tuimasti, ise sebima. Mustalt turult sellist kraami ei saa, ainus variant on, et keegi saadab sulle vajamineva välismaalt. Ja alles siis võid sa, kotike kaenlas, haigla uksest sisse marssida ning arstid aitavad sind hea meelega.