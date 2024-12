Tagasi 24.12.24, 11:00 Äripäeva toimetus tunnustas aasta parimaid tegijaid Äripäeva toimetus valis aasta ajakirjaniku, aasta toimetaja ja aasta raadiotegija.

Äripäeva kontor. Foto: Liis Treimann

Aasta ajakirjanik

Võitja: Koit Brinkmann. Tugev tase terve aasta vältel, mis on toonud Eesti avalikkuse ette ladusalt kirjutatud mõjukaid uurimusi, teravaid uudiseid ning inforikkaid „Luubi all“ saateid. Koidu töö on täpne ja tulemuslik.

Koit Brinkmann (vasakul) tööpõllul. Foto: Andras Kralla

Nominendid olid veel:

Polina Volkova. Heas mõttes täiesti teistsugune ja põnev ajakirjanik, kes läheneb teemadele omanäoliselt ja tulemust on alati haarav ja nauditav lugeda. Polina paistab silma sellega, et ta on alati hakkamist täis.

Martin Johannes Teder. Martinit on sel aastal justkui kõikjale jagunud: tema sulest on palju tugevaid uudised, tuumakaid uurivaid lugusid, põnevaid raadiosaateid. Selle kõrval ringleb ta ka päevatoimetaja rollis. Martin töötab kiirelt, aga korralikult ja tulemuslikult, ning samal ajal suudab veel kolleegide tuju tõsta.

Jana Saarkoppel. Jana on sel aastal pakkunud lugejatele ja raadiokuulajatele tugevaid analüüse börsiteemadel ning on hästi vahendanud põnevate inimeste ja fenomenide lugusid. Hea ajakirjanik on oma tegemistega ka laiemalt pildis, nii esindab Jana investor Toomast erinevatel majast väljas üritustel.

Indrek Lepik. Ajakirjanik, kes ehitab oma ideedest suured asjad, näiteks „Globaalse briifingu“ iganädalane uudiskiri, „Äripäeva arvamusliidri“ raadiosaade ja USA presidendvalimiste kajastus. Indreku saadetest ja tekstidest paistab välja, kui palju on temas sisu.

Aasta toimetaja

Võitja: Martin Johannes Teder. Silmapaistev toimetuse töö juhtimine päevatoimetamise ajal, oskab enda ja teiste energiat suunata õigesse kohta, seisab uudisväärtuste eest. Mõtleb toimetuse tegemistes julgemalt ja laiemalt kaasa.

Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht Reedik Raudla ja Äripäeva ajakirjanik Martin Johannes Teder (paremal) Paldiski LNG haalamiskai ehitusel. Foto: Andras Kralla

Nominendid olid veel:

Anu Jõgi. Kogenud ja uudishimulik toimetaja, kes pakub meeskonnale vajalikku tuge alati, kui tarvis.

Viivika Rõuk. On ellu viinud muudatusi oma meeskonnas ja terves toimetuses (nt uus veeb), mis on toonud uut hingamist ja motivatsiooni. Lugejate jaoks paistab see välja kui suur kvaliteedihüpe.

Aasta raadiotegija

Võitja: Lauri Leet. Mitmekülgne, isikupärane raadioajakirjanik, kelle intervjuudes – ja eriti hommikuprogrammides – on hoogu ja ootamatusi. Lauri on ekstraproduktiivne, suudab keerulistes teemades hästi orienteeruda ja rääkida neist saates nii, et iga kuulaja saab aru, miks see teda huvitama peaks.

Äripäeva ajakirjanik Lauri Leet (paremal) tervitab intervjuuks preident Alar Karist. Foto: Liis Treimann

Nominendid olid veel:

Eget Velleste. Värske ja värvikas ajakirjanik. Ta on siiralt otsekohene ja paneb sellega inimesed mikrofoni ees end avama, mis teeb tema saated erakordselt haaravaks. Kui Eget midagi teeb, siis võid kindel olla, et sealt tuleb midagi head.

Indrek Lepik. Ajakirjanik, kelle kogemused ja teadmised tulevad tema raadiotöödes hästi esile – küllap on see ka põhjus, miks paljud paluvad teda endale hommikuprogrammi eksperdina külaliseks. Kui Indrek on meie meeskonnas ja raadios, siis meie raadio on parem.