Tagasi 30.12.24, 12:58 Valgekrae vangi saatnud prokurör: äkki jääb ära see suhtumine, et võta raha, aga pane tagasi Raha varastanud pankrotihaldurile reaalse vangistuse välja võidelnud prokuröri Janno Reinkorti sõnul näitab Veli Kraavi juhtum, et süsteem logiseb.

“Pankrotihaldurile on ju antud tegelikult väga suur võim ja usaldus,” ütles majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri prokurör Janno Reinkort. Foto: Andras Kralla

Veli Kraavi on kohtus süüdi mõistetud ja veedab võõrastest ettevõtetest 1,5 miljoni euro enda taskusse panemise eest trellide taga umbes kaks aastat.

Reinkorti hinnangul peaks pankrotihalduri valimine käima juhuvalikuna, mitte olema kohtuniku suva järgi otsustada. Ja halduri kätte ei tohiks usaldada sularaha.

Aja möödudes tekkis Kraavil turvatunne, et ta ei jää vahele, mis rahahimu ainult suuremaks ajas, arvab Reinkort. „Kui sa tead, et sul on rahalised probleemid, siis sa ei lähe ja ei võta järjest raha juurde. Sa ei lähe ega osta omale mingisugust moodsat, ligi 100 000 eurot maksvat Audit või pidevalt mingeid erinevaid maale, 10 000 pluss eurot.“