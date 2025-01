Tagasi 08.01.25, 10:53 Tööinspektsioon kontrollib tänavu 2300 ettevõtet Tänavu kavatsevad inspektorid koputada 2300 ettevõtte uksele, mis on välja valitud kas oma tegevusala kõrgema riskitaseme järgi või kus ei ole esitatud töökeskkonna riskianalüüsi või on juhtunud tööõnnetusi.

Mõne aasta tagune ametite ühisreid ehitusplatsidel. Foto: Andras Kralla

Kontrollitavate ettevõtete nimekiri on avalik, mis annab tööandjale võimaluse ise enne üle kontrollida, kas töökeskkond on ohutu, töö- ja puhkeaja piirangutest peetakse kinni, kas isikukaitsevahendid on väljastatud ja neid kasutatakse ning kas riskianalüüs ajakohane ja inspektsioonile esitatud.