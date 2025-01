Tagasi 22.01.25, 17:27 Raadiohommikus: indeksimull USA börsil ja mitu head ideed Neljapäevases hommikuprogrammis kuuleb nii USA börsiindeksite mullist kui ka Balti börsi ostuideedest. Lisaks tuleb juttu Eesti majandusest ja kuuleb muljeid Atlandi ookeanilt.

Neljapäeva hommikuprogrammis jagab Kai Realo mõtteid, kuidas ettevõtjad näevad, et riigi majanduse saaks taas käima tõmmata. Foto: Andras Kralla

Stuudiosse tuleb Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni, kellega räägime, mis seisus on USA aktsiaturg ning miks see passiivse investeerimise tõttu tema meelest mullistuda võib. Samuti kuuleb tööandjate keskliidu volikogu juhi Kai Realo mõtteid kolmapäeval valitsusele saadetud ettepanekutest, milles seisis, kuidas ettevõtjad Eesti majanduse taas käima tõmbaksid.

Lisaks kõlab intervjuu LHV Balti aktsiaanalüüside meeskonna juhi Marek Randmaga, kellega tuleb juttu sellest, mida võiks alanud aastal kohalikelt börsifirmadelt oodata.

Ja kuuleme muljeid otse Atlandi ookeanilt: vaprad seiklejad Mart Kuusk ja Hannes Hanso kulgevad Kena Reina nimelisel sõudepaadil Ameerika mandri poole. Uurime, kuidas neil läheb, millal nad kohale jõuavad ja mis on õieti sellise hullumeelse inimvõimete proovilepaneku mõte?

Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00 - 11.00 “Sisuturundussari: Password”.

Emotsionaalsele turundusele pühendatud saatesarja Password esimeses saates on külas TV3 Eesti juht Signe Suur.

Saates tuleb juttu, kui palju on televisiooni vaadatavus paarikümne aasta jooksul vähenenud, kas noored vaatavad veel telekat, mis saated on kõige menukamad ja millised on telereklaamide trendid. Räägime ka innovatsioonist telereklaamides.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00 - 12.00 “Fookuses tark tööstus”.

Saates on külas äsja uue tehase avanud Aquaphor Toolingu tegevjuht Janek Kiudorv ja Aquaphor Internationali ekspordidirektor Anu Hännikäinen. Lisaks on külas tehast laiendav ja mullu edukalt tehisintellekti juurutanud Nõo Lihatööstuse juht Ragnar Loova. Räägime mõlema ettevõttega Eesti tööstuse olukorrast, aga ka tehnoloogiast ja digitaliseerimisest.

Saadet juhib Harro Puusild.

12.00-13.00 “Sisuturundussari: juhtides tulevikku”.

Saates on külas tehnikaringluse ettevõtte Green Dice asutaja ja juht Argo Alaniit. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas IT-tehnika elukaare pikendamine aitab nii keskkonnaeesmärke täita, jalajälge vähendada kui ka viia vajalikud seadmed neid vajavate inimesteni, näiteks õpilasteni. Elektroonikajäätmed on nimelt maailma kõige kiiremini kasvav jäätmete valdkond ning lõviosa nendest käideldakse ebaseaduslikult.

Lisaks tuleb juttu eeskujuks olemisest, ambitsioonikate eesmärkide võtmisest, uuest majandusmudelist, jätkusuutlikkuse ümber käivatest müütidest ja muutuste juhtimise võtmetest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00 – 14.00 “Ruutmeetrite taga”.

Seekordse saate teemaks on järelturu korterid. Selgitame külaliste abiga, mis on eelmisel aastal alanud järelturu korterite ostu-müügi aktiviseerumise taga ning samuti analüüsime järelturu kortereid valmimisaja ja tüüpide kaupa. Lisaks räägime nii Tallinna kui kogu Eesti kinnisvaraturu tüüpkorteritest ning hindame nende potentsiaali turul.

Saates on külas LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing ning Elum Kinnisvara maakler Kristi Djomin.

Saatejuht on Lauri Leet.

