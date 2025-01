Tagasi 30.01.25, 17:10 Raadiohommikus: keskpanga poliitika ja Nordica pankrot Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis räägime Euroopa Keskpanga intressiotsusest, selgitame mootorsõiduki aastamaksu nüansse, vaatame Nordica pankrotti ja avame inimeste tarbimishuvi tagamaid.

Intressiotsustest räägib raadiohommikus Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Andras Kralla

Neljapäeval sai avalikuks Euroopa Keskpanga intressimäära otsus ning reede hommikul on värsket otsust Äripäeva raadio stuudios kommenteerimas Eesti Panga president Madis Müller. Muu hulgas uurime Müllerilt, kas ootused tänavuseks 3-4 intressilangetuseks on põhjendatud.

Harju maakohus kuulutas teisipäeval välja riigile kuuluva lennufirma Nordic Aviation Groupi pankroti ning kohtu korraldusel pankrotihalduriteks määratud Tarmo Peterson ja Indrek Lepsoo tulevad raadiohommikusse, et avada ettevõtte maksejõuetuse põhjuseid ja rääkida, kuidas pankrotiprotsess läheb edasi ning mis saab nõuetest Nordica vastu. Kuna Petersoo on ka Planet42 Eesti ühingu saneerimisnõustaja, küsime temalt lühidalt ka selle protsessi kohta.

Reede hommikul jõuavad avalikkuse ette statistikaameti koostatud jaekaubandusettevõtete värsked müügitulemused ning neid analüüsime ameti analüütiku Johanna Linda Pihlakuga.

Maksu- ja tolliamet on jaanuaris usinalt saatnud autoomanikele sõidukite aastamaksu tasumise teateid, mis kohustavad omanikku maksu tasuma kuni aasta lõpuni. Mis saab aga siis, kui auto on plaanis aasta jooksul maha müüa, ning kes tasub maksu siis, kui uus auto kantakse registrisse aasta jooksul. Nendele küsimustele otsime vastuseid ameti tulumaksu osakonna juhi Madis Laasiga.

Hommikuprogrammi veavad Ireene Kilusk ja Lauri Leet.

Päev jätkub viie saatega:

10.00‒11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Saates arutlevad VentureWave Capitali partner ja presidendi diginõukoja liige Kaidi Ruusalepp ning advokaadibüroo Sorainen partner ja Baltikumi ühinemiste ja ülevõtmiste, era- ja riskikapitali valdkonna juht Toomas Prangli idufirmade valdkonna arengu üle Eestis alates valdkonna sünnist praeguseni. Ennustatakse ka lähiaastate trende.

Saatejuht on Soraineni advokaat Helery Maidlas, kes nõustab idufirmasid igapäevaselt eelkõige intellektuaalse omandi valdkonnas.

11.00‒12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates tuleb jutuks, kas paljuräägitud DeepSeek töötab patareidega või millist värvi veini kõrvale seda süüa tuleks. Samuti arutletakse laiemalt, kuidas tehisintellekt muudab meie elu ja seal hulgas meedia toimimist. Veel räägitakse näiteks Tallinna börsi investorite esituhandest ja Mikk Talpsepa fondi saagast. Otse-eetris on ajakirjanikud Martin Johannes Teder, Dmitri Fefilov ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00‒14.00 “Juhtimisaudit”. Kui 2024 oli ESG ja kestlikkusteemade teadlikkuse suurenemise aasta, siis 2025 toob kaasa reaalsed kohustused. Saates räägimegi ESG hetkeseisust Eestis ja sellest, kas ESG muutub piiranguks või kasvuvõimaluseks. Külas on ESG praktik ja ESG Tooli töörühma eestvedaja Kristiin Bauer.

Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00‒16.00 “AI faktor”. Äripäeva raadio uhiuus tehisaru saatesari võtab avasaates luubi alla tehisintellektilahenduste kasutamise Eestis, Euroopas ja mujal maailmas ning käimasoleva võidujooksu parimate AI-lahendusteni. Kas Euroopa Liit on jäänud oma privaatsusseadetega lootusetult maha või tasa ja targu lähenemine viib võiduni, arutlevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav ja GDPR Registri tegevjuht Krete Paal.

Saatejuht on Mart Valner.

17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Energeetilise suursündmuse ehk desünkroniseerimiseni on jäänud üks nädal. 8. veebruari üritus on sisult siiski märksa vähem esoteeriline, kui kirjeldus laseks aimata, mistõttu lahkavad saatekülalised sel nädalal ennetavalt energiaturgu tervikuna. Saates on tööandjate keskliidu juht Hando Sutter, kes selgitab, mida võib veel Venemaast lahtiühendamiselt peljata, milline on elektri tootmise seis Eestis üldiselt ja mida valitsus rapsis sel nädalal tuuleparkide asjus.

Tehisintellekti konsultant Indrek Seppo aitab aga mõista, kas ja missuguse pöörde tõi AI-maailma hiinlaste idufirma DeepSeek. Ning politoloog Tõnis Saarts kuulutab, kas tõepoolest on 21. sajand rahvuskonservatiivide ajastu.

Saatejuht on Indrek Lepik.

