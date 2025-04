Tagasi 06.04.25, 18:00 Nädala lood: tuntud investor läheb trellide taha ja kohtutäitur pani Tarmo Laanetu krundid müüki Lõppeval nädalal köitsid lugejate tähelepanu tuntud riskiinvestori vangi minek, Madis Toomsalu lahkumine LHVst ja Tarmo Laanetu plaanitud haiglakeskuse kruntide müükipanek.

“Praegu on ilusad ilmad, ma loodan, et võimalikult kaua saab veel toimetada,” loodab pikalt investeerimisnõustamisega tegelenud Henri Treude, kes peab peagi minema kandma vanglakaristust. Foto: Tanel Meos

Kogenud riskiinvestor läheb trellide taha

11. märts. Kogenud riskiinvestor ja investeerimisfirma Spring Capital i pikaaegne juht Henri Treude sööb kohvikus suppi, kui saab kohtust teate: tal tuleb minna vangi. Mees sööb supi lõpuni, aga leiva jaoks enam isu ei jätku.

“Kõik see aeg sa arvad, et see on üks unenägu, mis ei saa lõppeda selliselt,” ütleb Treude. Ka sõbrad ja tuttavad olid teda kogu aeg rahustanud, et hullem ei saa tõeks. Läti riigikohtu lõplikus otsuses on aga mustvalgel kirjas: Treudel tuleb minna kolmeks aastaks ja kolmeks kuuks vangi, kuna ta osales miljonipettuses.

Kohtutäitur pani Tarmo Laanetu plaanitud haiglakeskuse krundid müüki

Tarmo Laanetu sõnul kaetakse enampakkumisel saadud tuludest ettevõtte kohustused. Foto: Andras Kralla

Paari aasta eest meditsiinikontsernis Confido enamusosaluse müünud Tarmo Laanetu plaanis eraonkoloogiahaigla ja erihaiguste ravikeskuse ehitamist, kuid geopoliitiline olukord ja tasuvusanalüüs sundisid plaanist loobuma ning praegu müüb kinnistuid kohtutäitur.

Laanetu ettevõte Cranfeld Medical City OÜ plaanis Tallinnas Veereni ja Tehnika tänavate äärde jäävale kinnistule 10korruselist multifunktsionaalset hoonet, kuhu pidi tulema eraonkoloogiahaigla ja neurodegeneratiivsete haiguste (Parkinsoni tõbi, Alzheimeri tõbi, muud levinumad dementsused – toim.) ravikeskus.

Ehitusluba on väljastatud hoonele üldpinnaga 31 000 m 2 ning seal praegu olev kahekorruseline hoone läheks lammutamisele.Teisele kinnistule on olemas luba rajada neljakorruseline parkimishoone. Hoonete valmimine on planeeritud 2027. aastasse.

Kuid kohtutäitur Elin Vilippus on Cranfeld Medical City kinnistud 10 miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele pannud.

Enefit Greeni börsiseiklus läks kalliks maksma

Kuna Enefit Green kavatseb lahkus börsilt, saab nüüd üsna täpselt välja arvutada kõik selle ettevõtmisega seotud kulud. See osutus kalliks ja raiskavaks.

Enefit Greeni IPO oli Tallinna börsi ajaloo kalleim. Ettevõtte toonane juht Aavo Kärmas ütles, et IPO on võrdlemisi kulukas rahakaasamise viis. Lisaks sellele on Enefit Greeni kulud kasvanud seoses pikalt veninud protsessi ja koroonakriisi pärast.

Prospektis oli kuludeks algselt kavandatud 7,97 miljonit eurot, kuid pakkumise mahu suurenemise tõttu osutus lõplik summa teistsuguseks.

Selle tulemusena moodustasid IPO kulud Kärmase sõnul 5,5 protsenti kogutud 175 miljoni euro suurusest kapitalist. See on 9,6 miljonit eurot. Hind, arvas Kärmas toona, oli mõistliku suurusjärguga.

Kui aga vaadata ettevõtte enda 2021. aasta aruannet, siis kapitaliseeritud kulude veerus, nagu ka rahavoogude aruandes, olid IPO kulud 5,2 miljonit eurot.

Ei ole päris selge, mis juhtus ülejäänud kuludega – need võis katta emaettevõte Eesti Energia või ei olnud neid kapitaliseeritud ja seetõttu kirjendati need Enefit Greeni muude kuludena.

Igal juhul oli 175 miljoni kaasatava kapitali kaasamise püsikulu 5,5 protsenti. Kuid see on vaid väike osa selle de facto laenuga seotud kuludest.

Vali hea juht, aga vali ka sõnu, Rain Lõhmus

Laia kliendibaasiga ettevõtet on riskantne siduda poliitiliselt polariseerivate tegelastega ja tegevustega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

LHV Group i suuromanik ja nõukogu esimees Rain Lõhmus teatas TalTech Business Forumil, et inimese puhul, kes asub LHV senise tegevjuhi Madis Toomsalu kohale, on kõige olulisem karakter. Lõhmuse sõnul on see miski, mis kasvab läbi kogemuse ja tegevuse ning on olemas Elon Muskil. Järgnes juba detailne kirjeldus Muski lahendustest nii oma ettevõtetes kui USA avalikus sektoris.

Äripäeva hinnangul on see riskantne, pigem aga ebaõnnestunud võrdlus, mida tasuks tänases kontekstis vältida. Muskist, kunagisest innovatiivsest iidolist, popkultuuri jõudnud geniaalsest insenerist ja kogu maailmas investoreid kõnetanud ettevõtjast on tänaseks saanud äärmustesse kalduva poliitilise võimu esindaja.

Efteni juht Viljar Arakas, kes on Eesti valitsuse juures tööd alustanud ettevõtjate nõukoja juht ja kõneisik, distantseeris töörühma sõnaselgelt ja põhimõtteliselt Muskist.

“Me ei tegele politics‘i vaid policy‘ga,” ütles Arakas ETV “Esimeses stuudios”. “Meil on hea hoiatav eeskuju üle Atlandi ookeani võtta – Elon Musk, kes läheb riigiasutusse mootorsaega, ütleb, et me ei tea, mida te siin teete, aga teame, et peate tegema teistmoodi. Meie tahame sellele kindlasti vastanduda. Meie erasektorist ei hakka üle plangu ronima avaliku sektori poolele ja ütlema, kuidas te elama peate.”