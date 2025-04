Tagasi 04.04.25, 13:53 Lasen turukrahhis käiku ühe kindlalt töötava strateegia Nüüd on see siis käes. USA president Donald Trump lahmib tariifidega ning turud ei ole enam lihtsalt punased, vaid veripunased. Võtsin kasutusele mind varemgi aidanud strateegia ‒ mängin surnut.

Portfellist tõmmatakse nagu tööstusliku tolmuimejaga raha välja. Teen südame kõvaks ja vaatan turgude tormituuli kaugemalt. Foto: Anti Veermaa

Aga ega see kerge ole. Jama on selles, et teoreetiliselt ei peaks tariifid mind inimesena üldse puudutama, aga võta näpust. USA turu suurim müügilaine alates 2020. aastast viskas korraliku sahmaka vett ka minu portfelli.