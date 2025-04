Ivo Melder: revolutsiooniline innovatsioon tulekahjudega võitlemiseks

Võrdluseks, Ukraina sõjas kulub päevas ligi 140 miljonit dollarit ehk California põlengu kahjud võrduvad sõja ligi viie aasta kuludega. Sellised võrdlused ei ole pelgalt dramaatilised, vaid peegeldavad meie ajastu valusaid reaalsusi.

Tulekahjud – suured ohud, aegunud võtted

Maastikutulekahjud pole võõrad ka Eesti elanikele. Igasuvised kuivaperioodid, kus looduses liikudes on tule tegemine täiesti keelatud või manitsetakse ülimale ettevaatlikkusele, ent põlengud siiski tekivad. Tulekahjud kodudes, ettevõtetes, tööstushoonetes jm - igal aastal hukkub Eestis tulesurmas üle 30 inimese, vigastatuid on üle 60, varaline kahju küündib miljonitesse.

Tule hävitav jõud on hirmutav. Ent olemas on meetodid, mis võimaldavad paremini ohu kontrollimist ja kahjude minimeerimist. Küsimus on, kas me jääme lootma vanadele või otsustame võtta kasutusele uued tehnoloogiad?

Tulekahjude oht on küll suurem kui varem, ent tulekustutustehnoloogia pole viimase 70 aasta jooksul sisulisi muudatusi läbinud. Jah, voolikud on kergemad ja pumbad võimsamad, kuid kustutamise põhimõte „vesi ja palju“ püsib muutumatuna. Aga "rohkem vett" pole enam piisav, sest põlengud on muutunud intensiivsemaks, hajutatumaks ja ettearvamatumaks.

Miks peaks samal ajal, kui elektriautod, taastuvenergia ja tehisaru muudavad majanduses toimuvat, tulekahjude kustutamine jätkuma aegunud võtete ja tehnoloogiaga? Uued ajad nõuavad uusi lähenemisi.

Murranguline impulss-tehnoloogia

Olen mitmeid aastaid tegelenud uute lahenduste otsimisega. Koostöös akadeemilise meeskonnaga, kelle saavutuste nimekirjas on mitu patenteeritud tehnoloogiat, oleme loonud lahendused, mis vastavad tänapäevasele, ressurssi säästvale põhimõttele. Kuid need ei leia heakskiitu, tundub, et on liiga revolutsiooniliselt innovaatilised.