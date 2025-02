Tagasi 11.02.25, 18:00 Raadiohommikus: suur Ukraina rahuplaan Raadiohommikus jagub sel korral teemasid seinast seina, ehkki põhifookus on nädalavahetusel, mil ameeriklased on lubanud plaani Ukraina sõjas vaherahu saavutamiseks.

Reedel algab Münchenis julgeolekukonverents, kus arutatakse Ukraina rahuplaani. Stuudiosse tuleb sellest rääkima riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Stuudios on külas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, et rääkida reedel algavast Müncheni julgeolekukonverentsist. Teisipäeval arutas riigikogu nn oluliselt tähtsa riikliku küsimusena välispoliitilisi sihte ning tulenevalt sellest uurime, kuidas Eesti end geopoliitilises virvarris sätib, sest just Münchenis võidakse sõnastada Ukraina rahuplaan.

Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tutvustab värskeid arenguid jaekaubandusest ja mööblimüügist, kus on toimunud aastaga vaat et draamatilisi pöördeid.

Veelgi luksuslikematest tarbimisharjumustest räägime esisommeljee Kristjan Markiiga. Neil päevil on toimumas Pariisis mainekas veinimess, kus tootjad ja edasimüüjad võitlevad kahe suure väljakutsega: kliimasoojenemise ja Hiina tarbija muutunud meelega.

Hommikuprogrammi juhib Indrek Lepik ja uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00‒ 12.00 “Triniti eetris”. Saates räägitakse põhjalikult võltskaubandusest ja sellega seotud organiseeritud kuritegevusest. Pealtnäha süütud võltstooted ei pruugi olla pelgalt halva kvaliteediga, vaid võivad tõsiselt kahjustada inimese tervist.

Äripäeva raadiosse on külla tulemas Triniti advokaadibüroo patendivolinik Maria Silvia Martinson ning maksu- ja tolliameti keelude ja piirangute meeskonna arendusspetsialist Ülle Viisak.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

13.00‒ 14.00 “Juhi jutud”. Külas on Nortal Eesti juht Ats Albre. 15 aastat tagasi ettevõttesse praktikale läinud Albre ütles toona tulevastele kolleegidele, et saab nende juhiks. Nii läkski.

Mida on teekond eksperdist tippjuhiks talle õpetanud ja kuidas see võib nihu minna, kuidas tasakaalustada juhi entusiasmi uue järele ning inimeste soovi säilitada olemasolev, miks juhtimisteooriad alati ei tööta ja miks juhtimise tase peab olema kõrge ning kõrge stressitaseme tähtsusest, sellest kõigest räägib Albre saates.

Lisaks selgub saatest, kuidas panna kokku ja juhtida tugevat tulemust tegevat meeskonda, sest Nortal on korduvalt võitnud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Tööandjate keskliidu ning Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud ettevõtluse auhinna konkursil aasta silmapaistvaima eksportööri ja ka aasta ettevõtte tiitli.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00‒ 16.00 “Mets ja majandus”. Külas on ettevõtte Eesti Metsameister tegevjuht Joel Lobjakas, kellega räägime metsandusturul toimuvast. Võtame tähelepanu alla metsamaade ostu-müügi, prognoosime, kuidas võiks minna Rootsi metsanduskooperatiivi Södra Baltimaade metsaosa müük ja püüame ennustada ka tulevikku.

Saate teises pooles kuulame Swedbanki metsa- ja puidutööstuse sektorijuhi Alvar Mällo kokkuvõtet 2024. aastal metsanduses ja puidutööstuses toimunust. Mällo ettekanne on salvestatud konverentsil Puidutööstuse äriplaan 2025.

Saatejuht on Toomas Kelt.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.