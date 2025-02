Tagasi 19.02.25, 17:58 Raadiohommikus: Tallinki tulemused, Trumpi himud ja parim seadus Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime Trumpist ja tema käikudest, Tallinki värsketest tulemustest ja tööandjate liidu volikogu juhtimisest. Kuulutame otse-eetris välja aasta parima ja halvima seaduse.

Kell 9.15 loome telefoniühenduse Tallink Grupi juhi Paavo Nõgenega, et rääkida värskelt avaldatud 12-kuu tulemustest. Foto: Liis Treimann

Taastuvenergia tootmisele keskenduv Evecon on tänavuse gaselli TOPi võitja - hüppelise kasvu teinud firma. Intervjuud Eveconi juhi Karl Kull iga kuuleb pärast kella 07.00.

Kell 07.30 tuleb stuudiosse kolmapäeval tööandjate keskliidu volikogu uueks juhiks valitud suurettevõtja Ain Hanschmidt . Küsime temalt, kas tal selleks vastutuseks ka aega on ja mida ta rollis saavutada soovib.

Pärast 08.00 uudiseid kuulutame välja õigusloome paipoisi ja patukoti ehk 2024. aasta parima ja halvima seaduse. Selleks tuleb stuudiosse žürii esimees, endine õiguskantsler ja Soraineni advokaat Allar Jõks

Kell 08.30 suundume poliitika lainele ja harutame koos Äripäeva välisteemade ajakirjaniku ja globaalse briifingu toimetaja Indrek Lepikuga lahti sündmuste jada, mis järgnes eelmise nädala kuulsale telefonikõnele Trumpi ja Putini vahel.

Hommikut veavad Mai Kroonmäe ja Joonas-Hendrik Mägi.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

10.00 – 11.00 „Password“. Sarja teises episoodis vestlevad reklaamiagentuuri La Ecuador loovjuhid Taavi Lehari ja Aleksander Urke ning saatejuht Hando Sinisalu turunduse muutustest, loovuse rollist ja piirangutest.

Vestluse fookuses on küsimus, kas turundus on aastatega muutunud igavamaks ning kui palju piirab loovust hirm eksida või kedagi solvata. Saatekülalised nendivad, et naljategemine on muutunud tundlikuks teemaks, viidates enesetsenruuri kasvule.

11.00 - 12.00 “Fookuses: tark tööstus“. Külas on elektriseadmete tootja Legrand Estonia tehasejuht Villem Pomerants, kelle töölaual on ülesanne viia ettevõtte kaks tehase – Keila ja Paide – tootmine samale tasemele.

Saates on fookuses Legrandi senine teekond Eestis – meenutame ettevõtte tulekust Eestisse 2021. aastal ja avame viie aasta plaani, mille eesmärk on viia kahes erinevas kohas asuvad tehased samale tasemele nii, et standardid oleksid täpselt samad. Saates räägime kahe tehase ühendamise loost täpselt. Avame seniseid muudatusi, õnnestumisi ja õppetunde. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00 – 14.00 “Ruutmeetrite taga”. Saates kõrvutame kinnisvara hinnadünaamikat inflatsiooniga ehk räägime kinnisvara reaalhinnast ning ka taskukohasusest. Kui kinnisvaras reaalhinnad on langenud, siis kas keskmise palga eest saab rohkem kinnisvara osta? Samuti analüüsime, kuidas taolised hinnamuutused mõjutavad turgu ning prognoosime, mida võime alanud aastal oodata.

Teemat avavad analüütikud Igor Habal Uus Maast ning Julia Linde Restate Kinnisvarast. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.