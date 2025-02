Järgmised koduostjad juba teistes arendustes kurdavad, et nad ei ole rahul Tartu Hoiu-laenuühistu kinnisvara arendava tütarfirma suhtumisega. Samuti puudub juba kaks aastat ühistu aruannetes audiitori hinnang.

Audiitorite kogu juhi hinnangul peaks see inimesi ettevaatlikuks tegema, ühistu juht Andro Roos kinnitab aga, et kõik on korras.