Tagasi 27.02.25, 14:40 Narva supertehas otsib väga palju odavat elektrit Äsja käivitatud NPM Narva magnetitehase tootmisjuht Aivar Virunen ja Narva linnapea Katri Raik ütlesid, et nad peavad läbirääkimisi võimalike partneritega, kes suudavad tehast odava elektriga varustada. Nende sõnul võib elektritarnija leidmine tulevikus leevendada ka Narva kütte kõrget hinda.

Kui tehase teine etapp käivitub, saab sellest Eesti suurim elektritarbija Foto: Liis Treimann

Kui Narva lähedal asuva magnetitehase teine etapp valmis ehitatakse ning kasutusele võetakse, hakkab see tarbima rohkem energiat, kui terve Narva linn. Virunen nimetas elektrit peamiseks ressursiks, mida tehas vajab. See tähendab, et olulist rolli hakkab mängima selle ressursi hind.

Eesti suurim tarbija