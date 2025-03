Tagasi 05.03.25, 08:02 Trump vihjas, et Ukrainaga on võimalik diili teha Aasta olulisimas kõnes Kongressi ees tunnustas USA president Donald Trump oma Ukraina ametivenda kirja eest, milles too avaldas valmisolekut sõlmida nn mineraalide lepe.

Donald Trumpi kõne kestis rekordilised 100 minutit. Foto: AP/Scanpix

“Ma sain täna Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskõilt olulise kirja. Seal on kirjas, et Ukraina on valmis tulema läbirääkimistelaua taha nii kiiresti kui võimalik, et püsivat rahu saavutada,” sõnas Donald Trump kõnes Kongressi ees.