Tagasi 04.03.25, 14:13 Indrek Lepik: Trump väänas ukrainlastel käsi USA lõpetas ajutiselt sõjalise abi andmise Ukrainale. Välispoliitika ajakirjanik Indrek Lepik nimetas seda ukrainlaste käte väänamiseks, et viimased Donald Trumpi tingimustel tagasi laua taha tuleksid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on valmis USA presidendi Donald Trumpiga kohtuma ja asju arutama. Foto: AFP/Scanpix

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et on valmis taas Trumpiga kohtuma ja asju arutama. “Midagi rõõmustavat ukrainlaste jaoks ei ole, aga see pole ka nende jaoks lõpp-punkt selles kõiges,” tõdes Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ameeriklaste hoiak ‒ meid on vaja austada ‒ on tuttav Kremlist ja meil on selle vastu loomusvastane allergia, rääkis ajakirjanik.

Lepik selgitas, kuidas edasised läbirääkimised Ukraina ja USA vahel võiksid jätkuda. Ajakirjanik analüüsis pühapäevast Euroopa liidrite tippkohtumist ning Trumpi ülikõrgeid tariife ja selle mõjusid.

Vestles Aivar Hundimägi.