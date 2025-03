Politseijuht: telefonikelmuse võtmeisikud on teada ja ma tahan neid Eestis trellide taga näha

Äripäev avaldas neljapäeval artikli pealinlasest Sergei Gorlovist, kelle telefonipetturid oma mõju alla haarasid. Lõpuks müüs mees kelmide näpunäidete järgi odavalt maha perekonna maja. Tema juhtum ei ole erandlik, petturid ongi inimeste kinnisvara kallale asunud. Maja tagasi saamise nimel käib vaidlus kohtus, kuid petturite kätte jõudnud kümned tuhanded eurod on tulnud Sergeil maha kanda.

Hannes Kelt tõdeb, et sel hetkel, kui politseile tuleb kuriteoteade, on raha ammu läinud. “Ja sealt tekibki inimestel see tunne, et ei tegeleta nende murega,“ lausus ta, kuid kinnitas, et politsei tõesti tegeleb kelmustega. “Ja ma ei räägi siin ainult Eesti politseist, ma räägin väga paljudest koostööpartneritest Eestis ja kaugemal,“ kinnitas Kelt.