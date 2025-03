Tagasi 09.03.25, 14:00 Raadiohommikus: suurinvesteeringute toetus, Eesti ettevõtja USA turul ja puitmajade võimalused Koreas Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime värskest toetusmeetmest, segasel ajal USA turul tegutsemisest ja ka eestlaste võimalustest Koreas.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo tuleb Äripäeva raadiosse rääkima suurinvesteeringute toetusmeetmest. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeval avaneb suurinvesteeringute toetusmeede, mille käigus jagatakse 160 miljonit eurot. Toetuse saamiseks peab investeeringu maht olema vähemalt 100 miljonit eurot, see peab olema suunatud ekspordile ja looma juurde heapalgalisi töökohti. Stuudiosse tuleb teemat kommenteerima majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Thermory on Eesti ettevõtte, millel on tootmine ka USAs. Kuidas kohaneda tormiliste arengutega USA poliitikas ja majanduses, räägib äsja Las Vegase messilt naasnud Thermory juht Ragnar Koppel.

Creatomus Solutionsi arhitekt ja asutaja Renee Puusepp saabus äsja Lõuna-Koreast ehitusmessilt ja räägib kuulajatele sellest, milliseid võimalusi Eesti ettevõtjatele pakub Korea turg ja millised on sealse ärikultuuri eripärad.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Seekord rändame Kuubale – saareriiki, kus internet on luksus, mitte igapäevane mugavus. Kuidas suudavad kuubalased siiski filme vaadata, muusikat kuulata ja uudiseid lugeda? Tutvustame salapärast infotarbimisvõimalust – musta turu Netflixi, YouTube'i ja Spotify hübriidi, mis levib käsitsi mälupulkadel ja kõvaketastel. Saates kuuleme, kuidas see süsteem töötab, miks valitsus seda aastaid talus ja mis saab edasi pärast uue keeluseaduse kehtestamist.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Seekord istub Äripäeva raadio kuumal toolil Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm. Saates tuleb juttu eluasemeturust ja sellest, miks Riias ja Vilniuses on uusarendused odavamad, maksutõusudest, üüriturust, arhitektuurist ja arendaja vastutusest. Saadet juhib Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates räägime sellest, kuidas Eesti IT-ettevõtted rahvusvahelist äri ajavad, hangetel osalevad, neid võidavad, välismaalt kliente ja ka partnereid leiavad. Olgu siis koostöö välismaiste riiklike asutuste, Euroopa Liidu institutsioonide või erasektori ettevõtetega. Stuudios on Helmese partner Laur Mägi ja Cybernetica projektijuht Baldur Kubo, vestlust suunab ITuudiste juht Indrek Kald.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kuuleme spordimaailma varjatumat poolt – uurime põhjalikumalt, kuidas on vaimne ja füüsiline sooritus omavahel seotud. Spordipsühholoog Jorgen Matsi seletab lahti, mis on irratsionaalsed vastuolud inimese peas ning kuidas nendega toime tulla. Muu hulgas saame teada, miks on inimene sageli õnnelikum, kui leiab pükste taskust 10 eurot, kui et talle laekub pangakontole kuupalk.

Jorgen Matsi ettekanne on salvestatud tänavu jaanuaris toimunud spordi aastakonverentsil. Ettekande lõpus esitab küsimusi ajakirjanik Raul Rebane. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.