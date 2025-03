Tagasi 07.03.25, 13:46 Tallinna planeeringute tempo kiirenes aastaga kolm korda Tallinn on aasta algusest kehtestanud kolm korda rohkem detailplaneeringuid kui eelmisel aastal samal ajal, rääkis Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Foto: Liis Treimann

“Planeerimise tendents on juba paremuse poole läinud,” ütles Lippus Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Kuigi planeeringute tempo kasvas juba eelmisel aastal, siis selle aasta kahe kuuga on planeeringuid kehtestatud juba kolm korda rohkem kui möödunud aasta sama perioodiga.

Lippus selgitas, et Tallinn on seadnud endale rohkem tähtaegu, mida varem üldse ei tehtud ‒ see aitab linnal efektiivsemalt tegutseda. Samuti teeb linn selgemaid otsuseid ja kiiremini, rääkis ta.

Lippus rääkis ka lahti, millised kokkulepped linn vanalinnas tegutsevate meelelahutusettevõtjatega sõlmis, milliseid muudatusi see tähendab ja milliseid karistusi hakkavad kandma need, kes reegleist kinni ei pea.

Küsis Viivika Rõuk.